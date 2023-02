10 Kata-kata Motivasi Robert Baden Powell untuk Peringati Hari Kepanduan Sedunia 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kata-kata motivasi dari Robert Baden Powell untuk memperingati Hari Kepanduan Sedunia 2023.

Robert Baden Powell atau yang dikenal Baden Powel merupakan pendiri gerakan Kepanduan dan juga Bapak Pramuka Sedunia.

Tanggal lahir Robert Baden Powell yaitu 22 Februari diperingati sebagai Hari Kepanduan Sedunia.

Usaha dan perjuangan Robert Baden Powell sebagai pendiri pramuka pun bisa dijadikan contoh bagi para anggota pramuka saat ini.

Sementara itu, untuk memperingati Hari Kepanduan Sedunia, kamu dapat membagikan kata-kata motivasi dari Robert Baden Powell melalui media sosial.

10 Kata-kata Motivasi Robert Baden Powell, dikutip dari BrainyQuote dan Kidadl:

1. "A Scout is never taken by surprise; he knows exactly what to do when anything unexpected happens"

"Seorang Pramuka tidak pernah terkejut, Dia tahu persis apa yang dilakukan ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi".

2. "Be Prepared... the meaning of the motto is that a scout must prepare himself by previous thinking out and practicing how to act on any accident or emergency so that he is never taken by surprise,"

"Bersiaplah...makna dari semboyan tersebut adalah bahwa seorang pramuka harus mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu memikirkan dan mempraktikkan bagaimana bertindak jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat agar tidak terkejut".

3. "I have over and over again explained that the purpose of the Boy Scout and Girl Guide Movement is to build men and women as citizens endowed with the three H's namely, Health, Happiness, and Helpfulness,"

“Saya telah berulang kali menjelaskan bahwa tujuan dari Gerakan Pramuka dan Pemandu Putri adalah untuk membangun pria dan wanita sebagai warga negara yang diberkahi dengan tiga H yaitu, Kesehatan, Kebahagiaan, dan Kebermanfaatan.”

4. "The method of instruction in Scouting is that of creating in the boy the desire to learn for himself,"

"Metode pengajaran dalam Pramuka adalah menciptakan dalam diri anak laki-laki keinginan untuk belajar bagi dirinya sendiri."

5. "The more responsibility the Scoutmaster gives his patrol leaders, the more they will respond,"

"Semakin besar tanggung jawab yang diberikan Pembina Pramuka kepada pemimpin patrolinya, semakin mereka akan merespons."

6. "The sport in Scouting is to find the good in every boy and develop it,"

"Olahraga dalam Pramuka adalah menemukan kebaikan dalam diri setiap anak laki-laki dan mengembangkannya."

7. "True Scouts are the best friends of animals, for from living in the woods and wilds, and practising observation and tracking, they get to know more than other people about the ways and habits of birds and animals, and therefore they understand them and are more in sympathy with them,"

"Pramuka Sejati adalah sahabat terbaik para hewan, karena dengan hidup di hutan dan alam liar, serta berlatih observasi dan pelacakan, mereka menjadi lebih tahu daripada orang lain tentang cara dan kebiasaan burung dan hewan, dan karena itu mereka memahaminya dan lebih memahaminya. bersimpati dengan mereka."

8. "When you want a thing done, 'Don't do it yourself' is a good motto for Scoutmasters,"

"Bila Anda ingin sesuatu dilakukan, 'Jangan lakukan sendiri' adalah moto yang bagus untuk Pembina Pramuka."

9. "Teach Scouts not how to get a living, but how to live."

"Mengajari Pramuka bukan cara mencari nafkah, tapi cara bertahan hidup."

10. "One of the first duties of a Scout is obedience to authority. He must obey his orders in the first place and put his own amusement or desires in the second,"

"Salah satu tugas pertama seorang Pramuka adalah ketaatan pada otoritas. Dia harus mematuhi perintahnya di tempat pertama dan menempatkan hiburan atau keinginannya sendiri di tempat kedua."

(Tribunnews.com/Farrah Putri)