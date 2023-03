Benny K Harman: Tak Ada Paksaan Anies Pilih Cawapres Tertentu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan tak ada partai politik (parpol) pendukung yang memaksakan Anies Baswedan untuk memilih calon wakil presiden (cawapres) tertentu untuk mendampinginya.

"Parpol pendukung tidak akan menitipkan nama apalagi memaksakan capres Anies untuk pilih cawapres tertentu," kata Benny kepada wartawan, Rabu (1/3/2023).

Benny menegaskan parpol pendukung telah bersepakat untuk menyerahkan kepada Anies untuk menentukan cawapresnya.

"Partai koalisi pendukung Anies telah sepakat untuk serahkan kepada capres Anies dalam tentukan siapa cawapresnya," ujarnya.

Menurutnya, parpol pendukung hanya menentukan syarat-syarat cawapres yang akan diusung Anies.

Syarat-syarat itu, kata Benny, seperti cawapres harus bisa kerja sama dengan capres, memiliki elektabilitas tinggi, memiliki komitmen kerakyatan.

Kemudian, memiliki kemauan sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan dan perbaikan kesehatan rakyat.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Perubahan ternyata sudah mengantongi nama yang terbaik di antara yang terbaik atau best of the best terkait bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang layak menjadi pendamping Anies Baswedan.

Hal tersebut diungkap Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. Namun, dia masih belum bisa mengungkap daftar nama Bacawapres Anies Baswedan tersebut.

"Cawapres sudah kita bahas ada beberapa nama, tapi mungkin belum bisa kita ekspose dari dalam ataupun dari luar. Cara berpikir kita kan yang penting best of the best jadi standing point itu lah yang menjadi patokan kita untuk memberikan persembahan kepada rakyat Indonesia," ujar Willy kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Willy menjelaskan nama-nama tersebut disebut terbaik di antara variabel kuantitatif maupun kualitatif. Sebaliknya, Anies Baswedan masih belum sempat bertemu dengan calon-calon tersebut.

"Belum ketemu, masih pembahasan di tim aja," jelas Willy.

Ia menambahkan bahwa nantinya nama-nama itu bakal diumumkan setelah pembahasan dari internal koalisi perubahan.

"Ya kalau masalah nama kita belum bisa umumkan sekarang nanti banyak nama yg sedang kita godok ya," tukasnya.