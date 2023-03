Tanggapan Sandiaga Uno Soal Wacana Duet Anies-Sandi di Pilpres 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka peluang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Bagaimana tanggapan Sandiaga?

"Saya rasa cukup jelas ya, saya sudah sampaikan berkali-kali, bahwa saya menyerahkan kepada pimpinan partai politik yang memiliki kewenangan untuk melakukan kajian dan keputusannya akan saya patuhi," ujarnya usai jadi pembicara di The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Kemenparekraf, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Sandi menegaskan dirinya masih tetap berfokus pada pekerjaannya sebagai menteri di Kabinet Jokowi-Maruf Amin sebagai menparekraf.

"Saya akan fokus di tugas kementerian dan seperti sudah disampaikan Pak Prabowo, bahwa beliau selama saya berada di Partai Gerindra, bahwa tentunya mengikuti arah kebijakan partai," katanya.

"Saya yakin itu akan lebih baik dan akan lebih baik kita memberikan satu keyakinan bahwa mereka ambil keputusan terbaik untuk NKRI," kata dia.

Sandi menambahkan, sebagai kader Gerindra dirinya tetap akan mengikuti keputusan dari pimpinannya, yakni Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Kontestasi demokrasi ini sudah memasuki tahap akhir. Tentunya para pimpinan partai politik ini sekarang sedang melakukan tentunya kontempelasi, koordinasi antara masing-masing partai politik," ujarnya.

"Itu kita harapkan nanti akan di kuartal III mengambil keputusan terbaik untuk NKRI."