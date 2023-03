Presiden Jokowi Gelar Rapat Bahas Pembangunan Manusia di IKN

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Rapat membahas pembangunan manusia di IKN.

“Yang pertama beliau tanyakan mengenai gimana nih mengubah karakter orang di sana gitu,” kata Dhony usai rapat.

Ia mengatakan membangun IKN bukan hanya pembangunan fisik saja.



Melainkan juga pembangunan manusia dan juga lingkungan sosialnya.

“Membangun lingkungannya jadi ekologi sistem sama sosial system,” katanya.

Baca juga: Soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu, Moeldoko: Jokowi Tak Intervensi

Dalam rapat kata dia, Presiden menanyakan mengenai bagaimana mengubah mental manusia di IKN menjadi orang yang mindset serta integritasnya lebih baik.

“Arahannya menanyakan mengenai bagaimana mengubah mental manusia di IKN itu menjadi orang yang lebih well being, human well beingnya, jadi apa namanya integritasnya kemudian mindsetnya, kemudian beberapa hal lain itu bisa kita membuat sebuah model peradaban baru,” katanya.

Menurut Dhony pindah ke IKN bukan pindah ke ruang kosong.

Baca juga: Di KPK, Moeldoko Sebut Jokowi Tak Happy IPK Anjolk

Wilayah IKN sudah berpenghuni sehingga perlu dibangun interkasi antara pendatang dengan penghuni lama serta pendatang dengan alam.

“Kan selama ini pembangunan kebanyakan kan terpisah-terpisah. Misalnya fisik aja. Nah di IKN kita jadi terpadu dan kita akan mengundang para pakar dari akademisi, dari pakar-pakar terkait alam dan segala macam untuk masuk di dalam platform,” katanya.

Pihaknya kata Dhony akan membangun platform untuk membangun interkasi tersebut.

Platform dimana semua orang bisa bermain.

“Kayak kita buat partitur. Partitur itu yang maestro genre jazz, genre rock dan lain lain, bisa main sama-sama dengan harmonis. nah yang paling penting itu,” katanya.

“Nah apa sih partitur itu? mimpi bersama kita tentang kehidupan peradaban baru itu kita coba wujudkan dalam bentuk yang lebih konkret dan ini saya dibantu banyak sekali. Sudah banyak sekali yang akan mendukung. Saya belum sebut nama. Nanti kalau sudah tanda tangan saya akan buka,” katanya.