Rektor UICI Prof Laode Resmi Membuka Digital Campus Orientation

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Digital Campus Orientation (Digication) Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Batch 4 resmi dibuka oleh Rektor Prof. Laode Masihu Kamaluddin pada Jumat (10/3/2023).

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Digital Campus Orientation atau Digication Batch 4 tahun 2023 saya nyatakan resmi dibuka,” kata Prof. Laode.

Digication merupakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru UICI.

Kegiatan ini digelar pada 10-12 Maret 2023 secara virtual.

Kegiatan yang diadakan mencakup pengenalan sivitas akademika UICI, unjuk bakat, talk show, hiburan, dan kegiatan lainnya.

Pada Digication Batch 4 ini, UICI juga memperkenalkan metaverse sebagai bagian dari proses pembelajaran universitas.

Prof. Laode menjelaskan Digication Batch 4 ini mengangkat tema Developing Future Digital Leaders In the Era of Society 5.0.

Tema ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini di mana perkembangan zaman sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi digital.

“Oleh karena itu, mahasiswa seharusnya berbangga karena menjadi bagian dari pionir era baru ini,” katanya.

Lebih lanjut, Prof. Laode mengatakan saat ini merupakan era 5.0, di mana masyarakat sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi.

Masyakarakat society 5.0, menurut Prof. Laode, sangat ditentukan oleh Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, Internet of Thing (IoT), dan Big Data. Oleh karena itu society 5.0 disebut juga supersmart society.

Ketua Panitia Dadan Sukma mengatakan Digication merupakan pintu gerbang mahasiswa sebelum memasuki perkuliahan di UICI.

Sebagai perguruan tinggi digital, tentu perkuliahan di UICI berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Oleh karena itu, ia berharap para mahasiswa dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai.

Sedangkan Prof. Asep Saefudin yang hadir mewakili mewakili Majelis Pendidikan Tinggi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MPT KAHMI) mengatakan bahwa UICI didirikan oleh para alumni HMI dengan konsep digital.