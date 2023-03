Ucapan Menyambut Ramadhan 2023 Dilengkapi Poster, Cocok Dibagikan di WhatsApp dan Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini ucapan menyambut Ramadhan dan link poster Ramadhan 1444 H.

Menurut Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2023 tertanggal 21 Januari 2023, Ramadhan jatuh pada 23 Maret 2023.

Sementara itu, Kemenag akan menggelar sidang isbat menyambut ramadhan pada 22 Maret 2023, seperti diberitakan oleh Kemenag.

Ada berbagai cara untuk menyambut Ramadhan, misalnya dengan membagikan ucapan dan poster.

Anda dapat membagikan ucapan Ramadhan yang disertai poster menarik, berikut ini link-nya.

Ucapan Menyambut Ramadhan 2023

Berikut ini ucapan yang dirangkuman dari Womans Day dan Parade.

1. Have a wonderful Ramadan and a blessed Eid

Selamat menikmati Ramadan dan Idul Fitri yang penuh berkah

2. May Allah bless you during the Holy Month.

Semoga Allah memberkatimu selama Bulan Suci.

3. May we enter this month of Ramadan in safety, faith, and peace.

Semoga kita memasuki bulan Ramadhan ini dengan aman, beriman, dan damai.

4. May the holy month of Ramadan set your spirit alight.