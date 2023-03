Contoh Ucapan Minta Maaf Menjelang Ramadhan 2023

TRIBUNNEWS.COM - Bulan Ramadhan tinggal hitungan hari.

Sebelum memasuki bulan Ramadhan, kamu bisa saling mengucapkan permintaan maaf kepada sanak saudara hingga teman-teman.

Berikut adalah ucapan minta maaf menjelang Ramadhan:

1. Selamat menyambut Bulan Ramadhan 1444 H, ayo semangat menjalani masa depan, mohon maaf lahir batin jika saya pernah berbuat salah.

Welcome to the month of Ramadan 1444 H, let's be enthusiastic about the future, apologize physically and mentally if I have ever made a mistake.

2. Di Momen Bulan Ramadhan 1444 H ayo kita berbenah dan terus berbuat kebaikan, mohon maaf lahir batin kalau ada salah, dan jangan kendor jalam berbuat kebaikan.

In the Moment of the Month of Ramadan 1444 H, let's clean up and continue to do good, apologize physically and mentally if something goes wrong, and don't slack off in doing good.

3. Bulan Ramadhan 1444 H. mari kita jadikan sebagai momen untuk berbuat kebaikan dan amal yang baik, mohon maaf lahir batin untuk semuanya.

The month of Ramadan 1444 H. let's make it a moment to do good and good deeds, apologize physically and mentally for everyone.

4. Ayo kita sambut Ramadhan 1444 H dengan sukacita dan tetap jalankan syariat islam secara kaffah, mohon maaf lahir batin.

Let's welcome Ramadhan 1444 H with joy and continue to carry out Islamic law in a sincere way, sorry to be born and inner heart.

5. Dalam menyambut Ramadhan 1444 H tetaplah kita berbuat baik dalam kebaikan jangan pernah menyerah, mohon maaf lahir batin jika punya salah.

In welcoming Ramadhan 1444 H, we must continue to do good in goodness, never give up, apologize physically and mentally if you make a mistake.

6. Bulan Ramadhan 1444 H telah tiba, mohon maaf jika dulu punya salah, semoga kedepannya di Bulan Ramadhan selalu diberkahi oleh Tuhan Allah Swt.