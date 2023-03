Setuju Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20, PDIP: Tak Langgar Konstitusi!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME Hamka Haq mengatakan menyetujui gerakan penolakan terhadap Timnas Israel ke Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Menurut Hamka, penolakan kedatangan Timnas Israel sesuai dengan prinsip Bung Karno.

"Ya penolakan terhadap Israel itu berdasarkan prinsip Bung Karno bahwa Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina," kata Hamka di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Dia menyebut hingga kini prinsip tersebut dipegang oleh masyarakat luas di Tanah Air.

"Oleh karena itu maka tentu penolakan itu berdasarkan sejarah kita sendiri artinya tidak melanggar konstitusi kita, tidak melanggar prinsip," ujar Hamka.

Demo Tolak Timnas Israel

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan Aliansi Masyarakat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Pantauan Tribunnews.com di lokasi GNPF datang sektar 14.00 WIB, membawa mobil komando, bendera Palestina hingga spanduk menolak kedatangan Tim Nasional U20 Isreal.

Adapun spanduk tersebut bertuliskan Reject the arrival of the U-20 Israel National Team, There is no place for colonilal counteies in Indonesia #FreePalestine

Ada juga spanduk bertuliskan tolak timnas sepak bola Isreal U20 di Indonesia, Israel US the anemy of Islam #FreePalestine

Terlihat massa aksi dari GNPF mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia di tengah aksi demonstrasi.

Sementara itu Aliansi Masyarakat Menggugat datang sekitar 14.15 WIB. Membawa spanduk panjang bertuliskan Indonesia government never have diplomatic with Israel what's going on? Government before #besmart #Israelgotohell #Jokowifailed

Kemudian ada juga spanduk berukuran besar bertuliskan Jokowi mundur.

"Kita datang ke sini untuk menunjukkan bahwa kepada negeri-negeri yang sampai hari ini masih terjajah diantaranya Palestina yang masih dijajah Israel. Sesuai dengan UUD 1945 penjajahan di atas dunia harus dihapuskan untuk itu kita ingin menunjukkan di Indonesia masih ada orang-orang yang tidak suka penjajahan," kata orator di mobil komando, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).