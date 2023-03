20 Ucapan Selamat Ramadhan 2023 Berbahasa Inggris dan Indonesia, Bisa untuk Pesan dan Status Medsos

TRIBUNNEWS.COM - Berikut 20 ucapan selamat Ramadhan 1444 H/2023 dalam bahasa Inggris dan Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Ramadhan 1444, jatuh pada Kamis (23/3/2023).

Hal itu disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui konferensi pers yang digelar di kantor pusat Kemenag, Rabu (22/3/2023).

"Berdasarkan hisap seluruh Indonesia, secara mufakat bahwa 1 Ramadhan tahun 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023 Masehi," katanya dalam siaran di kanal YouTube KompasTV.

Untuk menyambut bulan Ramadhan 1444 H/2023, umat Muslim biasanya saling berbagi sejumlah ucapan.

Ucapan Ramadhan tersebut bisa dibagikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, hingga Twitter.

Berikut 20 kumpulan ucapan selamat Ramadhan 1444 H/2023, sebagaiaman dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. May your striving in Ramadan be accepted and may you be granted all that you seek.

Semoga usaha Anda di bulan Ramadhan diterima dan semoga Anda dikabulkan semua yang Anda cari.

2. Wishing you the best of what the month of Ramadan has to offer.

Semoga Anda mendapatkan yang terbaik dari apa yang ditawarkan bulan Ramadhan.

3. May you enjoy the melodious recitation of the Quran this month.

Semoga Anda menikmati bacaan merdu Al Quran di bulan ini.

4. May this Ramadan heal our broken hearts and help us love better.