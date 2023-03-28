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Ramadan 2023

Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Manado, Rabu 29 Maret 2023

Inilah jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 di kota Manado hari ini, Rabu 29 Maret 2023, pukul 04:18 WITA, dilanjutkan untuk waktu Subuh pukul 04:28 WITA.

zoom-inlihat foto Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Manado, Rabu 29 Maret 2023
kolase Tribunnews/kemenag.go.id
Jadwal Imsyakiyah dan buka puasa Kota Manado 2023 - Inilah jadwal Imsyakiyah Kota Manado hari ini, Rabu 29 Maret 2023 atau 7 Ramadhan 1444 H, pukul 04.18 WITA dan dilanjutkan shoiat Subuh pukul 04.28 WITA. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak  jadwal Imsakiyah Ramadhan 2023 di kota Manado hari ini, Rabu 29 Maret 2023 atau 7 Ramadhan 1444 H.

Jadwal waktu Imsak warga Kota Manado dan sekitarnya hari ini pada pukul 04:18 WITA.

Kemudian dilanjutkan untuk waktu Subuh di Kota Manado hari ini pada pukul 04:28 WITA.

Berikut jadwal imsakiyah dan buka puasa di Manado hari ini, Rabu 29 Maret 2023 atau 7 Ramadhan 1444 H, dilansir dari bimasislam.kemenag.go.id:

7 Ramadhan 1444 H (29 Maret 2023)

IMSAK: 04:18 WITA

SUBUH: 04:28 WITA

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Bacaan Niat Puasa Ramadhan

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانِ هذِهِ السَّنَةِ لِلهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghodin 'an adaa'i fardhi syahri romadhoona hadihis-sanati lillahi ta'aalaa.

Artinya: “Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardhu di bulan Ramadhan tahun ini, karena Allah Ta’ala.”

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Simak lebih lengkapnya, inilah jadwal Imsakiyah di Kota Manado selama bulan Ramadhan 1444 H:

7 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:18 WITA
Subuh: 04:28 WITA
Terbit: 05:39 WITA
Duha: 06:06 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 14:51 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya': 19:00 WITA

8 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:17 WITA
Subuh: 04:27 WITA
Terbit: 05:38 WITA
Duha: 06:05 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 14:52 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya': 19:00 WITA

9 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:17 WITA
Subuh: 04:27 WITA
Terbit: 05:38 WITA
Duha: 06:05 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:52 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya': 19:00 WITA

10 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:17 WITA
Subuh: 04:27 WITA
Terbit: 05:38 WITA
Duha: 06:05 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:53 WITA
Magrib: 17:52 WITA
Isya': 19:00 WITA

11 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:16 WITA
Subuh: 04:26 WITA
Terbit: 05:37 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:53 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 19:00 WITA

12 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:16 WITA
Subuh: 04:26 WITA
Terbit: 05:37 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 14:53 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA

13 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:37 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA

14 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:04 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya': 18:59 WITA

15 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:15 WITA
Subuh: 04:25 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 14:54 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA

16 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:36 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:59 WITA

17 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:14 WITA
Subuh: 04:24 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:03 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA

18 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:55 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya': 18:58 WITA

19 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:35 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:46 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

20 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:13 WITA
Subuh: 04:23 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:02 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

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21 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

22 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:12 WITA
Subuh: 04:22 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:56 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

23 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:34 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:45 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya': 18:58 WITA

24 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:01 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

25 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:11 WITA
Subuh: 04:21 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

26 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:33 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:57 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

27 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:44 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

28 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:10 WITA
Subuh: 04:20 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 06:00 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya': 18:57 WITA

29 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA

30 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:09 WITA
Subuh: 04:19 WITA
Terbit: 05:32 WITA
Duha: 05:59 WITA
Zuhur: 11:43 WITA
Asar: 14:58 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya': 18:57 WITA

(Tribunnews.com/ Muhammad Alvian Fakka)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal Imsakiyah
Puasa Ramadhan
Manado
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