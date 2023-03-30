Ramadan 2023
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2023 Kota Gorontalo, Jumat 31 Maret 2023
Jadwal imsakiyah untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada hari Jumat, 31 Maret Ramadan 2023 pukul 04.24 WITA, simak jadwal selengkapnya.
Penulis:
Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor:
Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal imsakiyah Kota Gorontalo pada Jumat, 31 Maret 2023/9 Ramadan 1444 H.
Dikutip dari situs Bimas Islam Kemenag, waktu imsakiyah hari ke-9 Ramadhan, Jumat 31 Maret 2023 yaitu pukul 04.24 WITA.
Kemudian dilanjutkan dengan azan Subuh pada pukul 04.35 WITA.
Simak Jadwal Imsak dan Azan Subuh Kota Gorontalo dan sekitarnya pada Ramadan 2023/1444 H.
9 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:24
Subuh : 04:34
Terbit : 05:46
Duha : 06:13
Zuhur : 11:56
Asar : 15:01
Magrib : 17:59
Isya' : 19:07
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10 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:24
Subuh : 04:34
Terbit : 05:45
Duha : 06:12
Zuhur : 11:55
Asar : 15:01
Magrib : 17:58
Isya' : 19:07
11 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:24
Subuh : 04:34
Terbit : 05:45
Duha : 06:12
Zuhur : 11:55
Asar : 15:02
Magrib : 17:58
Isya' : 19:06
12 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:23
Subuh : 04:33
Terbit : 05:45
Duha : 06:12
Zuhur : 11:55
Asar : 15:02
Magrib : 17:58
Isya' : 19:06
13 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:23
Subuh : 04:33
Terbit : 05:44
Duha : 06:11
Zuhur : 11:54
Asar : 15:02
Magrib : 17:58
Isya' : 19:06
14 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:23
Subuh : 04:33
Terbit : 05:44
Duha : 06:11
Zuhur : 11:54
Asar : 15:02
Magrib : 17:57
Isya' : 19:06
15 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:22
Subuh : 04:32
Terbit : 05:44
Duha : 06:11
Zuhur : 11:54
Asar : 15:03
Magrib : 17:57
Isya' : 19:05
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16 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:22
Subuh : 04:32
Terbit : 05:43
Duha : 06:10
Zuhur : 11:54
Asar : 15:03
Magrib : 17:57
Isya' : 19:05
17 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:21
Subuh : 04:31
Terbit : 05:43
Duha : 06:10
Zuhur : 11:53
Asar : 15:03
Magrib : 17:56
Isya' : 19:05
18 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:21
Subuh : 04:31
Terbit : 05:43
Duha : 06:10
Zuhur : 11:53
Asar : 15:04
Magrib : 17:56
Isya' : 19:05
19 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:21
Subuh : 04:31
Terbit : 05:42
Duha : 06:10
Zuhur : 11:53
Asar : 15:04
Magrib : 17:56
Isya' : 19:05
20 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:20
Subuh : 04:30
Terbit : 05:42
Duha : 06:09
Zuhur : 11:52
Asar : 15:04
Magrib : 17:56
Isya' : 19:04
21 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:20
Subuh : 04:30
Terbit : 05:42
Duha : 06:09
Zuhur : 11:52
Asar : 15:04
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
22 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:20
Subuh : 04:30
Terbit : 05:42
Duha : 06:09
Zuhur : 11:52
Asar : 15:04
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
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23 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:19
Subuh : 04:29
Terbit : 05:41
Duha : 06:09
Zuhur : 11:52
Asar : 15:05
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
24 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:19
Subuh : 04:29
Terbit : 05:41
Duha : 06:08
Zuhur : 11:51
Asar : 15:05
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
25 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:19
Subuh : 04:29
Terbit : 05:41
Duha : 06:08
Zuhur : 11:51
Asar : 15:05
Magrib : 17:55
Isya' : 19:04
26 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:18
Subuh : 04:28
Terbit : 05:41
Duha : 06:08
Zuhur : 11:51
Asar : 15:05
Magrib : 17:54
Isya' : 19:04
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27 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:18
Subuh : 04:28
Terbit : 05:40
Duha : 06:08
Zuhur : 11:51
Asar : 15:05
Magrib : 17:54
Isya' : 19:03
28 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:18
Subuh : 04:28
Terbit : 05:40
Duha : 06:07
Zuhur : 11:51
Asar : 15:06
Magrib : 17:54
Isya' : 19:03
29 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:17
Subuh : 04:27
Terbit : 05:40
Duha : 06:07
Zuhur : 11:50
Asar : 15:06
Magrib : 17:54
Isya' : 19:03
30 Ramadan 1444 H
Imsak : 04:17
Subuh : 04:27
Terbit : 05:40
Duha : 06:07
Zuhur : 11:50
Asar : 15:06
Magrib : 17:54
Isya' : 19:03
(Tribunnews.com/Oktavia WW)
Sumber: TribunSolo.com
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