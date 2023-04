Cara Bayar Pendaftaran UTBK SNBT 2023 Via M-Banking hingga Teller di BRI, BNI, BTN, BSI dan Mandiri

TRIBUNNEWS.COM – Simak cara bayar pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) 2023 Via Bank BRI, BNI, BTN, BSI dan Mandiri.

Pendaftaran UTBK SNBT 2023 telah dimulai sejak tanggal 23 Maret dan akan ditutup pada 14 April 2023.

Sementara pelaksanaan UTBK SNBT sendiri terbagi menjadi dua gelombang.

Gelombang pertama dimulai pada 8 hingga 14 Mei 2023 dan Gelombang kedua dilaksanakan pada 22 sampai 28 Mei 2023.

Namun sebelum mengikuti ujian ini, Anda diwajibkan untuk melakukan pendaftaran.

Serta membayar tagihan biaya tes sebesar Rp 200.000 melalui bank yang telah ditentukan, yakni Bank BRI, BNI, BTN, BSI dan Mandiri.

Dikutip dari laman resmi SNPMB 2023, berikut langkah-langkah pembayaran Via Bank BRI, BNI, BTN, BSI dan Mandiri :

BRI

1.Melalui BRImo

- Login aplikasi BRImo

- Pilih menu Lainnya, lalu Tagihan, kemudian SNPMB.

- Masukkan Kode Pembayaran dan NISN.

- Konfirmasi Transaksi dan pilih Rekening, Sumber Dana, lalu Klik Bayar.

- Kemudian masukkan PIN.

- Setelah itu akan muncul notifikasi apabila transaksi pembayaran telah berhasil.

2.Melalui Teller Bank BRI

- Mengisi Form Multi Pembayaran dengan langkah sebagai berikut:

a. Isi Tanggal, Nama dan Alamat Pembayar.

b. Isi Nama Perusahaan Penyedia Jasa dengan UTBK SNBT 2023.

c. Isi No. Pelanggan dengan Nomor Induk Siswa dan Kode Pembayaran.

d. Isi Tujuan Transaksi dengan Pembayaran UTBK SNBT 2023.

e. Isi Debit Rekening dengan No. Rekening Bank Mandiri.

f. Isi Jumlah sesuai nominal pembayaran yaitu Rp.200.000,00.

- Menyerahkan Form Multi Pembayaran dan Slip Pembayaran UTBK yang diperoleh setelah melakukan pendaftaran pada https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id ke Teller.

- Teller akan memproses & mencetak bukti pembayaran.

- Simpan bukti pembayaran.

BNI

1. Melalui BNI Mobile Banking

- Login ke BNI Mobile Banking.

- Pilih menu Pembayaran.

- Pilih menu Biaya Pendidikan.

- Pilih rekening pendebetan.

- Pilih Pendaftaran untuk pemilihan jenis layanan.

- Pilih UTBK SNBT pada institusi.

- Input nomor Kode Bayar.

- Input NISN.

- Tunggu konfirmasi pembayaran dan simpan bukti transaksinya.

2. Melalui Teller Bank BNI

- Calon peserta UTBK datang ke Kantor Cabang BNI terdekat dan memberikan kode bayar dan NISN kepada Teller.

- Teller proses dengan kode bayar dan NISN yang diberikan.

- Bukti bayar atau receipt dicetak dan diberikan ke calon peserta UTBK.

BTN

1. Melalui New Mobile Banking BTN

- Log in ke Mobile Banking Bank BTN.

- Pilih Menu “Payment” atau “Pembayaran”.

- Pada menu halaman multibiller pilih tujuan “UTBK-SNBT” .

- Kemudian masukkan kode bayar dan NISN (18 digit angka) pada kolom “NISN”.

- Kemudian klik “LANJUT”.

- Akan muncul halaman konfirmasi berupa Kode Bayar, NISN, Nama, Tanggal Lahir dan Nominal Pembayaran.

- Apabila telah sesuai, dilanjutkan dengan pilih “LANJUT”.

- Kemudian akan muncul halaman Konfirmasi jika Transaksi telah sukses.

- Bukti transaksi ini dapat Anda disimpan.

2. Melalui Teller Bank BTN

- Datang kecabang Bank BTN terdakat.

- Calon peserta dapat membayar biaya UTBK SNBT 2023 melalui counter teller menyerahkan slip pembayaran biaya UTBK SNBT 2023 (berisi Kode Bayar dan NISN).

- Kode tersebut bisa diperoleh setelah peserta melakukan pendaftaran pada Portal SNBT.

- Usai melakukan pembayaran, simpan bukti cetak pembayaran yang diberikan petugas.

BSI

1.Melalui Mobile Banking BSI

- Pilih menu Pembayaran atau Payment.

- Pilih Institusi.

- Masukkan nama UTBK SNBT.

- Masukan NISN + Kode Pembayaran,

- Kemudian pilih “Lanjut” apabila sudah sesuai tagihan.

- Informasi terkait validasi tagihan akan muncul pada layar,

- Selanjutnya masukan Token dan PIN ATM.

- Kemudian pilih “Selanjutnya” untuk submit.

- Selesai

2. Melalui Teller Bank BSI

- Tulis pada Slip Bayar Tagihan dengan data berupa Nama Pelanggan, Kode Akademik (1016) + Nomor Pembayaran , Jenis Tagihan (Contoh: Biaya Pendaftaran) dan Dibayarkan secara Tunai.

- Siswa tanda tangan pada Slip bayar tagihan tersebut.

- Siswa menyampaikan ke petugas Teller BSI.

- Teller akan mengkonfirmasi nominal tagihan Siswa tersebut yang akan dibayar.

- Selesai.

Mandiri

1. Livin’ by Mandiri Apps (Android/iOS)

- Login pada aplikasi New Livin’ by Mandiri.

- Kemudian pilih menu Bayar.

- Pada menu Bayar, tekan pada kolom Cari Penyedia Jasa.

- Ketik Kode Institusi yaitu 10000.

- Kemudian pilih UTBK SNBT 2023.

- Masukkan Nomor Induk Siswa (10 digit angka) dan Kode Pembayaran (8 digit angka) yang tercetak pada slip pembayaran UTBK.

- Klik lanjut.

- Cek kembali detail pembayaran terutama Kode Pembayaran dan Nomor Induk Siswa.

- Apabila sudah benar klik Lanjut Bayar.

- Setelah pembayaran berhasil maka akan muncul bukti transaksi.

2. Melalui Teller Bank Mandiri

- Mengisi Form Multi Pembayaran dengan langkah sebagai berikut:

a. Isi Tanggal, Nama dan Alamat Pembayar.

b. Isi Nama Perusahaan Penyedia Jasa dengan UTBK SNBT 2023.

c. Isi No. Pelanggan dengan Nomor Induk Siswa dan Kode Pembayaran.

d. Isi Tujuan Transaksi dengan Pembayaran UTBK SNBT 2023.

e. Isi Debit Rekening dengan No. Rekening Bank Mandiri.

f. Isi Jumlah sesuai nominal pembayaran yaitu Rp.200.000,00.

- Menyerahkan Form Multi Pembayaran dan Slip Pembayaran UTBK yang diperoleh setelah melakukan pendaftaran pada https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id ke Teller.

- Teller akan memproses & mencetak bukti pembayaran.

- Simpan bukti pembayaran.

