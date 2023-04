Pendaftaran Beasiswa Khusus Mahasiswi Studi TIK Dibuka Hingga 10 Mei 2023, Simak Syaratnya

Girls in Tech Indonesia kembali buka pendaftaran beasiswa khusus mahasiswi studi TIK. Simak syarat untuk mengikuti program beasiswa Girls in Tech Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendaftaran beasiswa khusus mahasiswi dari Girls in Tech Indonesia kembali dibuka. Pendaftaran dibuka sejak 8 Maret dan berlangsung hingga 10 Mei 2023.

Program beasiswa ini dikhususkan bagi mahasiswi yang mengambil studi Teknik Informatika Komputer (TIK) dan tengah menjalani tahun terakhir di perkuliahan atau freshgrad.

"Program Beasiswa Girls in Tech Scholarship merupakan fasilitas pembelajaran yang disediakan oleh Girls in Tech untuk lulusan baru dan mahasiswi tahun akhir jurusan TIK dan Science, Technology, Engineering dan Math (STEM)," kata Co-Managing Director Girls in Tech Indonesia, Aulia Halimatussadiah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/3/2023).

Aulia menjelaskan program beasiswa pada tahun ketiga akan berfokus pada penyediaan kurikulum mengenai perkenalan Full Stack Developer dan QA Automation.

Fokus itu diambil dengan tujuan agar kelompok perempuan mampu memperkuat komitmennya dalam memajukan inklusivitas gender di sektor TIK di Indonesia.

"Paling tepat untuk dilakukan adalah dengan memfasilitasi perempuan muda untuk belajar dan mengembangkan kemampuan mereka, hingga menjadi talenta-talenta muda yang mampu bersaing di bidang IPTEK," jelas dia.

Beasiswa ini menyediakan akses mudah bagi perempuan untuk masuk ke sektor TIK melalui dua tahap, Bootcamp dan Internship.

Pada awal program, para partisipan akan menjalani proses penyaringan hingga ditemukan 12 penerima beasiswa yang kemudian akan mengikuti proses Bootcamp dari Hacktiv8 selama tiga bulan.

Penerima beasiswa yang lulus Bootcamp berkesempatan magang tiga bulan di perusahaan rekanan yang berbasis di AS yakni CSG.

"Melalui program ini, kami mempersiapkan wanita muda di Indonesia dengan keterampilan dan pengetahuan untuk meniti karir di bidang teknologi melalui program magang dan menjadi inovator di bidang STEM," kata Wakil Presiden CSG, Greg Tilton.

Berikut syarat untuk mengikuti program beasiswa Girls in Tech Indonesia:

1. Program beasiswa ini terbuka untuk mahasiswi tahun akhir dengan latar belakang pendidikan di bidang TIK.

2. Lengkapi formulir pendaftaran online dan gunakan alamat email yang aktif untuk proses pendaftaran.

3. Pendaftaran Girls in Tech Scholarships berakhir pada 10 Mei 2023.

4. Program beasiswa Girls in Tech ini tidak dipungut biaya apapun.

Informasi lebih lanjut mengenai Girls in Tech Scholarship dan cara pendaftaran bisa diakses melalui website situs resmi Girls in Tech.