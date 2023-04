Hari Peduli Autisme Sedunia, 2 April 2023: Tema, Sejarah, dan Link Twibbon

TRIBUNNEWS.COM - Inilah tema, sejarah, dan link Twibbon Hari Peduli Autisme Sedunia 2023.

Hari Peduli Autisme Sedunia diperingati setiap 2 April, yang tahun ini jatuh pada hari, Minggu (2/4/2023).

Peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyandang autisme di seluruh dunia.

Mengkampanyekan peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia 2023 adalah usaha meningkatkan kesadaran tentang seseorang dengan gangguan spektrum autisme.

Serta mendukung penelitian menemukan cara baru untuk meningkatkan kesehatan mereka.

Lalu apa tema Hari Peduli Autisme Sedunia 2023 ini?

Tema Hari Peduli Autisme Sedunia 2023

Peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia 2023 ini mengangkat tema "Transformation: Toward a Neuro-Inclusive World for All" atau "Transformasi: Menuju Dunia Neuro-Inclusive untuk Semua".

Melansir situs United Nation atau PBB, tujuan mengangkat tema ini sebagai transformasi semua orang autis mendapat dukungan dan dapat diterima di masyarakat.

Hal itu memungkinkan mereka dapat bermartabat dan memiliki harga dirinya.

Serta menjadi satu dengan anggota keluarga dan masyarakat secara umum.

Tujuan dari peringatan tahun ini dapat terpusat hasil kontribusi yang diberikan orang autis kepada dunia.

Baik di rumah, di tempat kerja, di bidang seni dan dalam rangka menyusun kebijakan.

Karena bagaimanapun orang autis masih mendapat diskriminasi dan tantangan lainnya.