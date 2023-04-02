Ramadhan 2023

Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 di Kupang, Minggu 2 April 2023 Pukul 17.51 WITA

Simak jadwal buka puasa Ramadhan dan azan magrib untuk Kota Kupang, NTT hari ini, Minggu (2/4/2023). Beserta memuat jadwal sholat saat Ramadhan 2023.

zoom-inlihat foto Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 di Kupang, Minggu 2 April 2023 Pukul 17.51 WITA
Bimas Kemenag
Jadwal buka puasa Kupang, NTT - Simak jadwal buka puasa Ramadhan dan azan magrib untuk Kota Kupang, NTT hari ini, Minggu (2/4/2023). Beserta memuat jadwal sholat saat Ramadhan 2023. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal buka puasa dan azan Magrib di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini, Jumat 31 Maret 2023 atau 11 Ramadhan 1444 H.

Buka puasa dan azan Magrib di Kota Kupang hari ini, Minggu (2/3/2023), dimulai pukul 17.51 WITA.

Kemudian, waktu ibadah salat Isya' pada pukul 19.02 WITA.

11 Ramadhan 1444 H

Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA

Selain itu, adapun doa berbuka puasa yang lengkap dengan bahasa Arab, latin, dan artinya.

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Doa berbuka puasa

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa'ala rizqika afthartu. Birrahmatika yaa arhamar roohimin.

Artinya: "Ya Allah, untukMu aku berpuasa, dan kepadaMu aku beriman, dan dengan rezekiMu aku berbuka. Dengan rahmatMu wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang."

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Jadwal Imsakiyah Kota Kupang selama Ramadhan 2023 atau 1444 H, dikutip dari laman Bimas Islam Kemenag.

12 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA

13 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA

14 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA

15 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA

16 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA

17 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya: 18:57 WITA

18 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:57 WITA

19 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:56 WITA

20 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:56 WITA

21 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:55 WITA

22 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA

23 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA

24 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA

25 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA

26 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA

27 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA

28 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA

29 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA

30 Ramadhan 1444 H

Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:41 WITA
Isya: 18:52 WITA

(Tribunnews.com/Pondra Puger)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal
buka puasa
RAMADHAN 2023
Kupang
Ramadhan 1444 H
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