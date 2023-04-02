Ramadhan 2023
Jadwal Buka Puasa Ramadhan 2023 di Kupang, Minggu 2 April 2023 Pukul 17.51 WITA
Simak jadwal buka puasa Ramadhan dan azan magrib untuk Kota Kupang, NTT hari ini, Minggu (2/4/2023). Beserta memuat jadwal sholat saat Ramadhan 2023.
Penulis:
Pondra Puger Tetuko
Editor:
Pravitri Retno Widyastuti
TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal buka puasa dan azan Magrib di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini, Jumat 31 Maret 2023 atau 11 Ramadhan 1444 H.
Buka puasa dan azan Magrib di Kota Kupang hari ini, Minggu (2/3/2023), dimulai pukul 17.51 WITA.
Kemudian, waktu ibadah salat Isya' pada pukul 19.02 WITA.
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA
Selain itu, adapun doa berbuka puasa yang lengkap dengan bahasa Arab, latin, dan artinya.
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Doa berbuka puasa
اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ
Allahumma laka shumtu wa bika amantu wa'ala rizqika afthartu. Birrahmatika yaa arhamar roohimin.
Artinya: "Ya Allah, untukMu aku berpuasa, dan kepadaMu aku beriman, dan dengan rezekiMu aku berbuka. Dengan rahmatMu wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang."
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Jadwal Imsakiyah Kota Kupang selama Ramadhan 2023 atau 1444 H, dikutip dari laman Bimas Islam Kemenag.
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:52 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:51 WITA
Isya: 19:00 WITA
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:50 WITA
Isya: 18:59 WITA
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:51 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:49 WITA
Isya: 18:58 WITA
Imsak: 04:23 WITA
Subuh: 04:33 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:48 WITA
Isya: 18:57 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:09 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:57 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:50 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:47 WITA
Isya: 18:56 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:56 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:46 WITA
Isya: 18:55 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:49 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:45 WITA
Isya: 18:55 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:08 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:44 WITA
Isya: 18:54 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar; 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:48 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:43 WITA
Isya: 18:53 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:42 WITA
Isya: 18:52 WITA
Imsak: 04:22 WITA
Subuh: 04:32 WITA
Terbit: 05:45 WITA
Duha: 06:13 WITA
Zuhur: 11:47 WITA
Asar: 15:07 WITA
Magrib: 17:41 WITA
Isya: 18:52 WITA
(Tribunnews.com/Pondra Puger)
Sumber: TribunSolo.com
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