TRIBUNNEWS.COM - Berikut 25 ucapan Jumat Agung 2023 yang penuh makna dan harapan.

Jumat Agung diperingati oleh semua umat Kristiani di seluruh dunia untuk menghormati pengorbanan tokoh sentral Kristiani, Yesus Kristus.

Jumat Agung juga disebut juga sebagai Jumat Suci dan Jumat Paskah.

Jumat Agung merupakan Hari Jumat sebelum minggu Paskah.

Tahun ini, Jumat Agung dirayakan pada 7 April 2023 karena Paskah jatuh pada Minggu, 9 April 2023, dikutip dari IndiaTimes.

Untuk merayakannya, kamu dapat mengirimkan ucapan Jumat Agung 2023 yang penuh makna dan harapan untuk orang-orang tersayang.

Berikut 25 ucapan Jumat Agung 2023 yang penuh makna dan harapan, dikutip dari Newsroompost, Invajy, dan Jagranjosh:

1. "May the light of Jesus constantly lead us out of the path of darkness!! Happy Holy Friday!,"

"Semoga terang Yesus senantiasa membawa kita keluar dari jalan kegelapan!! Selamat hari Jumat Suci!,"

2. "If you put the Almighty first, you will never be last!! Happy Good Friday!!"

"Jika Anda mengutamakan Yang Mahakuasa, Anda tidak akan pernah menjadi yang terakhir!! Selamat hari Jumat Agung!!,"

3. "May the Lord grant you peace and pleasure in your heart!! Happy Holy Friday!"

"Semoga Tuhan memberi Anda kedamaian dan kesenangan di hati Anda!! Selamat hari Jumat Suci!"

4. “The cross of Jesus Christ is the symbolic representation of God’s deepest and unending love for humanity. Have a blessed Good Friday 2023!”