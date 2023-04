TRIBUNNEWS.COM - Inilah 40 Ucapan Jumat Agung 2023 dalam Bahasa Inggris beserta terjemahannya.

Jumat Agung 2023 adalah hari kesedihan serta penebusan dosa bagi umat Katolik serta umat Kristiani pada hari ini, Jumat, 7 April 2023.

Keyakinan umat Katolik pada Jumat Agung 2023 dimaknai sebagai peristiwa penebusan Yesus akan dosa umat manusia.

Sedangkan menurut keyakinan umat Kristiani memperingati Jumat Agung 2023 sebagai penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib.

Dalam rangka memperingati Jumat Agung 2023, membagikan ucapan dalam bahasa Inggris di media sosial dapat menjadi cara.

Adapun cara memberikan ucapan Jumat Agung 2023 dalam Bahasa Inggris, yang Tribunnews kutip dari Indiatimes sebagai berikut:

1. Wishing you a day filled with reflection, prayer, and gratitude on this Good Friday 2023.

Artinya: Semoga Anda menjalani hari yang penuh dengan renungan, doa, dan syukur di hari Jumat Agung 2023 ini.

2. May the sacrifice of Jesus on the cross inspire us to be kind and compassionate to others.

Artinya: Semoga pengorbanan Yesus di kayu salib menginspirasi kita untuk bersikap baik dan berbelas kasih kepada sesama.

3. May the spirit of Good Friday 2023 bring hope, healing, and renewal to your life.

Artinya: Semoga semangat Jumat Agung 2023 membawa harapan, kesembuhan, dan pembaharuan dalam hidup Anda.

4. Wishing you a day of quiet reflection and contemplation on this Good Friday 2023.

Artinya: Semoga Anda mendapatkan hari refleksi dan kontemplasi yang tenang pada hari Jumat Agung 2023 ini.