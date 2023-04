Hari Kesehatan Sedunia 7 April 2023: Sejarah, Tema dan Link Twibbon

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sejarah, tema dan Twibbon Hari Kesehatan Sedunia 2023.

Hari Kesehatan Sedunia atau World Health Day diperingati setiap 7 April, yang tahun ini jatuh pada hari, Jumat (7/4/2023).

Peringatan Hari Kesehatan Sedunia 2023 ini, bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat di seluruh dunia akan pentingnya kesehatan.

Mengampanyekan peringatan Hari Kesehatan Sedunia 2023 adalah usaha mempengaruhi masyarakat agar mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesehatan.

Serta menjadi pengingat akan pentingnya peran medis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dunia.

Lalu, bagaimana sejarah Hari Kesehatan Sedunia 2023 ini?

Baca juga: 30 Twibbon Hari Kesehatan Sedunia atau World Health Day 2023, Beserta Cara Membuatnya

Sejarah Hari Kesehatan Sedunia 2023

Dilansir situs Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, peringatan Hari Kesehatan Sedunia 2023 bertepatan dengan awal mula berdirinya WHO pada tahun 1948.

Berawal dari penyusunan konstitusi WHO yang disetujui saat Konferensi Kesehatan Internasional di New York, AS pada tahun 1946.

WHO mendirikan layanan pelacakan penyakit internasional pertama di mana informasi dikirimkan melalui mesin teleks.

Pembelakuan konstitusi WHO mulai 7 April 1948, sejak saat itulah setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kesehatan Sedunia.

Kemudian, sejak 7 April 1950, Hari Kesehatan Sedunia mulai digelar dengan tema berbeda setiap tahunnya.

Sejak berdirinya WHO, mereka mulai bekerja dalam dua dekade pertamanya dengan konsen pada kampanye massal untuk melawan penyakit tuberkulosis, malaria, frambusia, sifilis, cacar, dan kusta.

Pada tahun 1950, penemuan antibiotik mulai menjamur.