One Way Arus Mudik Tol Cipali - GT Kalikangkung Diperpanjang Sampai Rabu Siang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, CIKAMPEK - Korlantas Polri bakal memperpanjang sistem one way dari KM 72 Purwakarta hingga KM 414 GT Kalikangkung hingga Rabu (19/4/2023).

Sebelumnya, pada pukul 14.50 WIB hari ini, Selasa (18/4/2023) sistem owe way arus mudik dimulai dari KM 72.

Kabagops Korlantas Polri, Kombes Pol Eddy Djunaedi menjelaskan, bahwa pihaknya semula bakal menghentikan sitem one way yang mengarah GT Kalikangkung pada pukul 24.00 WIB.

Namun, melihat situasional arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek terpantau padat, maka pemberlakuan one way diperpanjang.

"Berdasarkan hal tersebut (kepadatan arus lalin dari Jakarta), maka rekayasa lalulintas one way dihari pertama mudik yg dijadwalkan selesai pada pukul 24.00 wib hari ini (18 april 2023), masih akan terus dilanjutkan," kata Eddy Djunaedi kepada wartawan, Selasa (18/4/2023) malam.

Eddy menambahkan, bahwa perpanjangan sistem one way akan berakhir pada Rabu (19/4/2023) pada pukul 12.00 WIB.

Namun, dia mengatakan, pihaknya juga akan melihat situasional kondisi arus lalin dari arah Jakarta pada tiga jam sebelumnya.

Di mana, jika masih terjadi kepadatan arus lalin dari arah Jakarta menuju Cikampek, maka sistem one way akan ada penyesuaian one way di lanjutkan kembali.

"Perpanjangan rekayasa lalulintas oneway diperkirakan akan berkahir pada Rabu 19 april 2023 pukul 12.00 WIB, namun apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran oneway masih terdapat peningkatan volume lalulintas yang signifikan dari Jakarta kearah timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalulintas oneway jelas Eddy.

Sebelumnya, Polri mulai memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa contra flow dari KM 47 hingga KM 72 Tol Jakarta-Cikampek.

Baca juga: Pemberlakuan One Way di Tol Cipali Picu Kemacetan Jalan Arteri Subang-Purwakarta

"Iya sudah mulai dari KM 47," kata Kabag Ops Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Kombes Eddy Djunaedi saat ditemui di KM 70 Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (18/4/2023) malam.

Pantauan Tribunnews.com di lokasi di KM 70, sejumlah kendaraan tampak mulai menggunakan jalur contra flow sekira pukul 23.00 WIB.