Lokasi Solat Idul Fitri Muhammadiyah di Gorontalo pada 21 April 2023

TRIBUNNEWS.COM - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023.

Artinya, warga Muhammadiyah dapat melaksanakan solat Idul Fitri besok pagi.

Untuk itu, Muhammadiyah mempersiapkan lokasi penyelenggaraan jamaah solat Idul Fitri di berbagai tempat.

Salah satunya di Gorontalo.

Berikut adalah kumpulan lokasi solat Idul Fitri Muhammadiyah di Gorontalo:

Kota Gorontalo

1. Lokasi Pelataran Masjid Darul Arqam Muhammadiyah (Jalan Nani Wartabone, Depan BSI), Khatib : Dr. H. Arfan A. Tilome, M. HI, Imam : AbduRahman Yasir Arafat

2. Masjid Al Mujahidin, Khatib : Rahmad Djafar, Imam : Irfan Mointi

3. Masjid Al Muqarrabin berlokasi di lapangan kompi Liluwo, Khatib : Dr. Munkizul Umam Kau, Imam : Alan R. Usman

4. Lapangan Gilingan Padi KUD Indah Jaya Kota Utara, Khatib : Muhaiminul Azis Yunus, MM, Imam : Drs. Hi. Rosman Bau

5. Masjid Darurahmah Hulonthalangi jalan katamso Kel. Siendeng, Khatib : Drs. H. Ahmad Littie

6. Masjid Darussalam Kota Utara, Khatib/Imam : Abdullah Isima

7. Lapangan Masjid Darul Jihad, Khatib : Israfil Adam, Imam : Hi. Masrin Ali

8. Lapangan Bina Marga Kel. Padebuolo, Khatib : Drs. Hi. Suleman Tongkonoo, M. HI, Imam : Hi. Moh Sabu