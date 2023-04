Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak kumpulan Hari Raya Idul Fitri dalam bahasa Inggris dan terjemahannya.

Hari Raya Idul Fitri 2023 dilaksanakan pada hari Jumat, 21 April 2023 hingga Sabtu, 22 April 2023.

Idul Fitri menjadi momen spesial bagi umat Islam merayakan hari kemenangan, setelah satu bulan berpuasa.

Meriahkan Hari Raya Idul Fitri kali ini dengan berbagi keceriaan kepada saudara dan sahabat hingga teman-teman tercinta.

Rayakan Idul Fitri dengan membagikan ucapan-ucapan Idul yang spesial.

Bagikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri melalui media sosial yang Anda miliki.

Baca juga: Rasakan Keberkahan Jelang Idul FItri, Dinar Candy Sebut Rajin Baca Al Quran Selama Ramadhan

Ucapan Idul Fitri 1444 H/2023 dalam bahasa Ingris lengkap dengan terjemahannya, yang dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber:

1. Happy Idul Fitri 2023. Wishing you an Eid that brings you a lot of cheerful, happiness and affluence.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023. Semoga di hari raya ini membawamu banyak keceriaan, kebahagiaan, dan kemakmuran.

2. Happy Eid Mubarak 1444 H. Let us forget our mistake in the past with all the forgiveness and may God gives us abundantly of happiness and prosperity ahead.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Mari kita lupakan kesalahan di masa lalu dengan maaf memaafkan dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah ke depannya.

3. Idul Fitri is not the final part of something to our story to be better in this world. So, let this time guide us to see a right way to be a better person. Happy Idul Fitri.

Idul Fitri tidaklah akhir dari sebuah perjalanan untuk menjadi lebih baik di dunia ini. Jadi, biarkan waktu membimbing kita untuk berada di jalan yang benar menuju orang yang lebih baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri.

4. Happy Eid Mubarak 2023. May the blessing of Allah keep your mind and soul peaceful and joyful.