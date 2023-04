Sesepuh TNI dan Pejabat yang Didatangi Menhan Prabowo Silaturahmi Lebaran, Wiranto hingga Mahfud MD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bersilaturahmi ke sejumlah sesepuh TNI dalam suasana Idulfitri dengan para perwira seniornya di TNI Selasa (25/4/2023) di Jakarta.

Sesepuh TNI yang sambangi Prabowo Subianto di antaranya Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, Laksamana TNI (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, dan Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

“Alhamdulillah, saya diterima lebaran dengan Pak Try Sutrisno. Sesepuh kita, mantan pimpinan kita. Saya kira ini suatu tradisi yang baik,” kata Prabowo saat bersilaturahmi ke Jenderal Try Sutrisno dalam keterangan resmi Biro Humas Setjen Kemhan pada Selasa (25/4/2023).

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke kediaman Try Sutrisno dalam momen Hari Raya IdulFitri, Selasa (25/4/2023). (Dokumentasi Humas Kementerian Pertahanan)

Try menanggapi kedatangan Prabowo dengan sikap dan rasa serta hubungan kekeluargaan khususnya dalam rangka Hari Raya Idulfitri.

Menurut Try, rakyat Indonesia harus tetap kompak, solid, bersatu.

Saat Prabowo berkunjung ke kediaman Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, keduanya pun bernostalgia semasa masih aktif di TNI.

Hendropriyono mengatakan sangat menghargai dan bangga dengan Prabowo karena masih ingat dengannya.

Ia senang dikunjungi oleh juniornya tersebut.

Menurutnya sejak muda Prabowo memang selalu menghargai senior-seniornya dan tidak pernah menyakiti seniornya.

Menurut Hendropriyono Prabowo selalu memberi warna pada lingkungannya di mana dia berada.

Ia dan para senior di TNI berdoa supaya selalu sukses dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa indonesia, karena Prabowo orang yang penuh inisiatif dan punya pemikiran yang out of the box.

Prabowo Subianto dan Hendropriyono berikan keterangan usai bertemu di kediaman Hendropriyono, kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019) Tribunnews/Lendy Ramadhan (Tribunnews/Lendy Ramadhan)

Dalam kunjungannya ke kediaman Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Prabowo menyatakan merasa terhormat diterima oleh Wiranto yang juga pernah menjabat sebagai Menhan.

“Saya diterima dengan baik, mudah-mudahan kita selalu pelihara silaturahmi dan persatuan demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Prabowo.

Wiranto mengaku senang dapat bertemu dengan Prabowo dalam suasana lebaran ini.