Hari Buruh atau May Day 2023: Tema, Sejarah, Pencetus Hari Buruh Pertama Kali

Ilustrasi Buruh - Berikut ini tema perayaan, sejarah, hingga pencetus pertama kali Hari Buruh atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei tiap tahunnya.

TRIBUNNEWS.COM - Ucapan Hari Buruh yang diperingati tanggal 1 Mei tiap tahunnya.

Tahun ini, Hari Buruh atau May Day jatuh pada Senin (1/5/2023), hari ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatakan upah.

Peringatan Hari Buruh ini untuk membangun hubungan kerja antara buruh dengan pekerja lainnya agar kondusif, harmonis, serta dinamis.

Selain itu, May Day sendiri adalah gerakan para serikat buruh dan pekerja di seluruh dunia untuk mengenang para buruh yang menyuarakan aspirasi mereka.

Pada momen ini, biasanya mereka berkumpul untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut hak-hak pekerja yang selama ini di bungkam perusahaan.

Tema Hari Buruh 2023

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menetapkan tema Hari Buruh 2023 adalah World Day for Safety and Health at Work atau Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia.

Tema tersebut diangkat sebagai pengingat bagi perusahaan top global untuk tetap menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat serta menjaga prinsip dasar dan hak di tempat kerja.

Adpaun tema kali ini diambil ILO setelah melakukan perundingan dengan para ahli.

Sejarah Hari Buruh batau May Day

Dikutip dari laman Pemerintah Kota Surakarta, sebelum abad ke-19 Hari Buruh atau May Day ini dirayakan untuk pergantian musim di Amerika Serikat.

Kemudian Hari Buruh ini lahir dari sebuah federasi internasional, kelompok sosialis dan serikat buruh yang mendukung para pekerja dan menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh atau May Day.

Hal itu karena para demonstran yang sebagian besar merupakan pekerja atau buruh menuntut hak atas jam kerja di negara Amerika Serikat yang dianggap tak sesuai.