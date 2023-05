Hari Bidan Internasional 2023: Tema, Sejarah, dan Perayaannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak tema dan sejarah peringatan Hari Bidan Internasional atau International Day of the Midwife yang diperingati tanggal 5 Mei setiap tahunnya.

Tahun ini, Hari Bidan Internasional jatuh pada Jumat (5/5/2023) hari ini.

Peringatan Hari Bidan Internasional ini bertujuan untuk mengampanyekan peran penting di kehidupan manusia.

Selain itu, juga untuk mengapresiasi jasa-jasa bidan dalam membantu ibu hamil hingga proses melahirkan.

Bidan juga berperan dalam meningkatkan derajat wanita, seperti melalui pelayanan kontrasepsi, memberikan imunisasi kepada bayi, dan menurunkan angka kematian Ibu.

Ilustrasi bidan (Freepik)

Tema Hari Bidan Internasional 2023

Dikutip dari International Midwives, perayaan Hari Bidan Internasional 2023 mengusung tema 'Together Again: From Evidence to Reality' yang artinya 'Bersama lagi: dari bukti menjadi kenyataan'.

Tema tersebut menggambarkan peringatan Hari Bidan Internasional ini bisa menjadi bukti dukungan untuk bidan.

Sejarah Hari Bidan Internasional 2023

Hari Bidan Internasional ini diperingati sejak tahun 1980-an.

Namun, peringatan Hari Bidan Internasional atau International Day of the Midwife baru diresmikan secara formal pada 1992 oleh Konfederasi Bidan Internasional (ICM).

Peringatan ini dirayakan untuk menghormati pekerjaan bidan yang tak ternilai di seluruh dunia.

Mereka nerperan membantu ibu melahirkan dengan aman, serta memberikan perawatan penting selama kehamilan dan persalinan.

Menurut International Midwives, praktik bidan ini sudah ada sejak jaman Paleolitikum yang diperkirakan sekitar 40.000 Sebelum Masehi (SM).