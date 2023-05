Fakta Grace Tahir, Diperiksa KPK soal Kasus Rafael Alun: Takut Dato Sri Tahir, Pewaris Lippo Group

TRIBUNNEWS.com - Anak kedua konglomerat Dato Sri Tahir, Grace Tahir, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat eks pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Grace Tahir menjalani pemeriksaan bersama KPK terkait kasus Rafael Alun sebagai saksi pada Kamis (11/5/2023).

Usai pemeriksaan, Grace Tahir memilih bungkam saat ditanya awak media.

Selain Grace Tahir, KPK juga turut memeriksa pihak swasta lainnya, yaitu Albertus Katu dan Timothy William.

Lantas, seperti apa fakta-fakta Grace Thahir, putri konglomerat Dato Sri Tahir?

1. Kerap bertengkar dengan saudara kandung saat kecil

Dalam siniarnya bersama Valencia Tanoesoedibjo yang diunggah pada 17 Juni 2022 lalu, Grace Tahir mengaku masa kecilnya sering bertengkar dengan saudara kandung.

Bahkan, saat bertengkar, ia dan saudara kandungnya bisa saling menarik rambut.

"Gue dulu waktu kecil, sama kakak kandung gue suka berantem, yang perempuan."

"Gue berantem sampai jambak-jambakan rambut," ungkapnya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Grace Tahir, Jumat (12/5/2023).

2. Takut pada sang ayah, Dato Sri Tahir

Grace Tahir saat mewawancarai sang ayah, Dato Sri Tahir, dalam siniarnya pada 24 Maret 2022. (Tangkap layar YouTube Grace Tahir)

Saat berbincang soal orang tua bersama Valencia Tanoesoedibjo, Grace Tahir mengaku takut pada ayahnya.

Meski demikian, ia tetap menaruh rasa hormat dan menghargai Dato Sri Tahir.

"Gue sama bokap gue, respect for sure and honour (pasti menghormati dan menghargai), tapi ada rasa takut (juga)," ujarnya sambil tertawa.