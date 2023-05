Bertemu Prabowo, Persatuan Purnawirawan Polri Sebut Tak Bahas Dukungan Politik

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambangi markas Pengurus Persatuan Purnawirawan Polri Pusat (PP Polri), Jalan Darmawangsa III, No. 2 Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambangi markas Pengurus Persatuan Purnawirawan Polri Pusat (PP Polri), Jalan Darmawangsa III, No. 2 Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Ketua Umum PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri mengatakan kunjungan Prabowo tak terkait politik.

Menurutnya, kunjungan tersebut hanya sebatas silahturahmi sesama purnawirawan.

"No, no, no, tidak ada dukungan-dukungan, silaturahmi, tidak ada politik," kata Bambang di kantor PP Polri.

Bambang menjelaskan kunjungan Prabowo ke PP Polri murni sebagai Menteri Pertahanan.

"Murni sebagai Menhan, tidak ada Pilpres. Kita enggak bicara Pilpres, demi Allah tidak ada," ujarnya.

Sementara, Prabowo mengaku dirinya mendapat kehormatan karena diterima dengan luar biasa oleh PP Polri.

"Saya dikasih paparan melihat perkembangan PP Polri yang sudah sangat menurut saya sangat hebat, sangat komprehensif, menyeluruh, yang punya program yang visinya jauh ke depan, memikirkan kesejahteraan para Purnawirawan Polri," ucapnya.

Prabowo menilai Purnawirawan Polri telah mampu mandiri dan bisa memberikan pelayanan kepada sesama Purnawirawan Polri.

"Menurut saya sangat-sangat baik yang saya kira perlu menjadi catatan pelajaran bagi persatuan-persatuan purnawirawan lainnya," ungkapnya.