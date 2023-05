Wakil Indonesia Berjaya di Kompetisi Business Challenge Level Asia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ICAEW (The Institute of Chartered Accountants of England and Wales), menyelenggarakan acara tahunan ICAEW China and South-East Asia Business Challenge pada 13 Mei 2023 di Vietnam.

Kompetisi ini diikuti oleh 10 tim dari universitas terkemuka di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam yang berkompetisi untuk memperebutkan gelar Regional Grand Championship, yang pada akhirnya dimenangkan oleh tim Gelora dari Indonesia.

Didukung oleh Deloitte, kompetisi regional ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk merasakan pengalaman kerja di dunia bisnis dan keuangan.

Kompetisi ICAEW China & South-East Asia Business Challenge telah berlangsung sebanyak tujuh kali, dan kali ini kompetisi diadakan di Ho Chi Minh City, Vietnam, dengan melanjutkan tradisi tahunan dari kompetisi yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencicipi pengalaman nyata di dunia kerja, bisnis dan keuangan.

Kompetisi tahun ini mempertemukan 10 tim finalis yang sebelumnya telah memenangkan kompetisi tingkat nasional dan babak pra-seleksi yang ketat di awal tahun.

Seluruh tim telah diuji berdasarkan pengetahuan komersial, bakat bisnis dan kompetensi mereka sebelum akhirnya terpilih sebagai finalis dari ratusan tim lainnya dari lima universitas terkemuka di lima negara.

Di ajang ini, Indonesia mengirimkan dua tim perwakilan dan satu wakil untuk All Star tim yang anggotanya terdiri dari satu utusan per negara peserta kompetisi.

Tim Gelora dan Justice League (keduanya adalah utusan dari Universitas Indonesia) sebelumnya meraih juara pertama dan kedua di ajang ICAEW Indonesia Business Challenge 2023 yang digelar 30 Maret 2023 lalu.

Sementara Esperansya Desmonda Woen (wakil tim Evergreen Universitas Tarumanegara) yang terpilih jadi pembawa materi presentasi terbaik di level nasional pun terpilih sebagai salah satu anggota tim All Star.

Seluruh wakil Indonesia pun sukses menyapu bersih gelar juara di ajang ICAEW China & South-East Asia Business Challenge 2023.

Tim Gelora sukses meraih titel Grand Champion dan Justice League terpilih sebagai Most Agile Team.

Sementara Esperansya yang tergabung di tim All Star sukses membawa timnya memenangi kategori Most Collaborative Team. Otomatis, ada wakil Indonesia di setiap kategori pemenang kompetisi tahun ini.

Dalam sambutannya, Elaine Hong, ICAEW Director for China and South East Asia menyoroti komitmen ICAEW untuk menarik dan melatih individu, mempromosikan keragaman, dan menghasilkan akuntan chartered yang berkualifikasi tinggi di lima negara yang berkompetisi.

Elaine juga mengungkapkan bahwa kompetisi ini memberikan kesempatan yang sangat baik bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman secara praktisi dalam simulasi bisnis.

Baca juga: Optimalkan Penerimaan Negara, Pelaku Usaha Diminta Jalankan Bisnis Sesuai Aturan