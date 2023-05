Soal PAS, UAS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Semester 2 dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh kumpulan latihan soal-soal Bahasa Inggris Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) 2 untuk siswa kelas 4 SD.

Contoh soal PAS, UAS Bahasa Inggris kelas 4 SD ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban .

Soal dan kunci jawaban PAS, UAS Bahasa Inggris kelas 4 SD/MI Semester 2 ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Siswa diharapkan dapat mengerjakan contoh soal PAS, UAS Bahasa Inggris kelas 4 SD/MI Semester 2 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

PILIHAN GANDA

1. the year nineteen ninety eight in number is . . . .

a. 1998

b. 9098

c. 2098

d. 1918

Jawab : a

2. Marta : Do you have a new telephone number? Tilaar : Yes, ....

a. I do

b. I am