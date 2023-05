30 Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023, Diperingati Setiap 31 Mei

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 30 link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023, lengkap dengan cara membuatnya.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati setiap 31 Mei.

Dikutip dari laman WHO, peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 mengusung tema 'We need food, not tobacco' yang artinya 'Kita butuh makanan, bukan tembakau'.

Tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang peluang produksi dan pemasaran tanaman alternatif bagi petani tembakau sehingga dapat mendorong mereka untuk menanam tanaman yang berkelanjutan dan bergizi.

Untuk memperingati hari tersebut, dapat diisi dengan membagikan Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023.

Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 ini dapat dibagikan ke media sosial atau sebagai pesan pribadi untuk keluarga hingga sahabat.

Oleh sebab itu, simak 30 link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023, yang dirangkum dari laman Twibbonize:

30 Link Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023

1. Link, Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023

2. Link, Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023

3. Link, Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023

4. Link, Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023

5. Link, Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023

6. Link, Twibbon Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023