TRIBUNNEWS.COM - Inilah Tema dan Sejarah Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 atau World No Tobacco Day (WNTD) diperingati setiap 31 Mei, tahun ini jatuh pada Rabu (31/5/2023).

Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait dampak negatif yang dapat disebabkan oleh tembakau.

Alasan diadakannya Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 ini dalam rangka meningkatnya krisis pangan yang diakibatkan dari penanaman tembakau.

Mengutip dari laman Badan Kesehatan dunia (WHO), setidaknya saat ini ada sekitar 3,5 juta hektar lahan dikonversi untuk menanam tembakau.

Adapun penanaman tembakau yang berkontribusi terhadap peningkatan krisis pangan ini, diangkat WHO menjadi tema peringatan tahun ini.

Simak Tema dan Sejarah Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023, mengutip dari laman who.int, berikut ini.

Tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023

Dalam situs resmi WHO terdapat tema penyelenggaraan untuk peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023.

Pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 ini, WHO mengangkat tema: "We need food, not tobacco."

Tema tersebut berarti "Kami butuh makanan, bukan tembakau".

Tujuan WHO mengangkat tema tersebut, yakni agar dapat meningkatkan kesadaran tentang peluang produksi dan pemasaran tanaman alternatif bagi petani tembakau.

Serta mendorong mereka untuk menanam tanaman berkelanjutan dan bergizi, sehingga tidak berkontribusi terhadap krisis pangan global.

Penyebab struktural seperti pilihan tanaman dan penanaman tembakau juga memiliki dampak bagi krisis pangan dunia.