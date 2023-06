Ganjar, Anies dan Prabowo Kompak Tulis Pesan Idul Adha 1444H untuk Pengikutnya di Sosial Media

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga bakal calon presiden yang disebut-sebut berpotensi kuat maju pada kontestasi Pilpres 2024 yakni, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, Kamis (29/6/2023) kompak bagikan pesan Idul Adha 1444H di akun Twitter pribadinya.

Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo di akun Twitter pribadinya @ganjarPranowo menuliskan pesan semoga tauladan dan ketulusan Nabiyullah Ibrahim dan Ismail bisa bersemayam di hati masyarakat.

"Selamat Hari Raya Iduladha 1444H. Semoga tauladan Nabiyullah Ibrahim serta ketulusan Nabiyullah Ismail selalu bersemayam di hati kita. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd," tulis Ganjar di akun Twitter pribadinya.

Sementara itu bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan menuliskan pesan semoga pengorbanan nabi Ibrahim dan Ismail bisa menginspirasi menjadi pribadi yang bermurah hati.

"Selamat IdulAdha 1444H. Semoga semangat berkorban Nabi Ibrahim a.s, Siti Hajar a.s, dan Nabi Ismail a.s menginspirasi kita untuk menjadi pribadi murah hati serta saling berbagi," tulis Anies Baswedan di akun pribadi @aniesbaswedan.

"Kepada semua jamaah haji di Tanah Suci, Insya Allah kita semua kembali dari perjalanan ini sebagai haji yang mabrur dan dalam keadaan sehat wal afiat," harapnya.

Sementara itu bakal calon presiden yang disebut-sebut akan maju dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Prabowo Subianto juga menulis pesan untuk pengikutnya pada momen Hari Raya IdulAdha 1444H.

Menteri Pertahanan itu menuliskan pesan semoga bisa meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail pada perayaan Hari Raya IdulAdha 1444H.

"Saya, Prabowo Subianto mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga kita dapat meneladan dari pengorbanan, ketakwaan dan ketaatan Nabi Ibrahim 'Alaihissalam, Nabi Ismail 'Alaihissalam, dan Siti Hajar yang tertuang di dalam Al-Qur’an. Aamiin," tulis Prabowo di akun Twitter pribadinya @prabowo.