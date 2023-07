KSAL Ajak Prancis, Turki, dan Belanda Ikut Latihan Bersama Super Garuda Shield 2023 di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan telah mengajak militer Prancis, Turki, dan Belanda untuk mengikuti latihan bersama Super Garuda Shield 2023 di Indonesia.

Selain itu, sejumlah negara lain yang juga rencananya akan berpartisipasi dalam latihan tersebut Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan puncak HUT Ke-62 Kolinlamil di Mako Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta pada Senin (3/7/2023).

"Dalam waktu dekat akan ada latihan besar di Indonesia ini yaitu Super Garuda Shield, memang melibatkan beberapa unsur dari beberapa negara. Misalnya dari Amerika, Jepang, Singapura," kata Ali.

"Kita saat kunjungan ke Prancis, Turki dan ke Belanda kita sampaikan juga kepada negara-negara tersebut apabila ingin berpartisipasi. Namun nanti tergantung kesiapan mereka," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengunjungi Markas Komando Militer AS untuk wilayah Indo-Pasifik (USINDOPACOM) di Aiea, Hawaii pada Jumat (23/6/2023).

Di sana, Yudo bertemu dengan Laksamana John C Aquilino selaku pimpinan tertinggi militer AS di wilayah Indo-Pasifik.

Baca juga: Latihan Bersama Super Garuda Shield 2023 Bakal Libatkan Militer dari 22 Negara

Keduanya juga membahas keamanan kawasan dan kerjasama di berbagai bidang diantaranya latihan Super Garuda Shields (SGS).

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didampingi oleh Laksamana John Aquilino menerima penghormatan militer.

Kegiatan dilanjutkan perkenalan para pejabat militer masing-masing negara.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Laksamana berdiskusi berbagai macam isu strategis dalam rangka memperkuat dan memodernisasi kemitraan strategis militer AS-Indonesia yang telah terjalin salah satunya peningkatan peluang kerjasama militer antara TNI dengan USINDOPACOM.

"Panglima TNI juga menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera. Kedua pejabat tinggi militer Indonesia dan Amerika tersebut juga berdiskusi tentang perkembangan situasi keamanan di Laut China Selatan," kata keterangan resmi Puspen TNI pada Minggu (25/6/2023).

"Selain itu, dibahas pula rencana latihan bersama Super Garuda Shield 2023, yang rencananya akan digelar pada akhir bulan Agustus mendatang," sambung dia.

Latihan Super Garuda Shields merupakan salah satu kerjasama latihan militer yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas tempur prajurit TNI sebagai patriot NKRI.

Selain itu, latihan tersebut juga membawa pesan untuk diplomasi militer dan meningkatkan rasa saling percaya serta pengertian di antara semua negara yang terlibat untuk mengatasi tantangan keamanan bersama serta mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut Panglima TNI juga melakukan napak tilas serangan Pearl Harbour dengan menggunakan kapal dan tabur bunga ke kapal perang Amerika yang karam dalam serangan oleh Jepang pada perang dunia kedua USS Arizona Memorial.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lawatan singkat Yudo setelah sebelumnya mengunjungi Washington DC untuk bertemu Chairman of the Joint Chiefs of Staff atau Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Mark A. Milley di Pentagon.