Contoh Soal Tes Bahasa Inggris pada Rekrutmen BUMN 2023, Lengkap dengan Jawabannya

TRIBUNNEWS.COM - Simak contoh soal tes bahasa Inggris tahap 2 pada Rekrutmen BUMN 2023.

Rekrutmen BUMN 2023 telah memasuki masa pengumuman tahap 1 yang mencakup Tes TKD dan Tes Akhlak.

Pengumuman Rekrutmen BUMN 2023 tahap 1 tersebut pada Senin, (3/7/2023), dan dapat dicek melalui laman https://rekrutmenbersama.fhcibumn.id/.

Bagi peserta yang dinyatakan lolos akan berhak mengikuti tes selanjutnya, yakni tahap 2 mengenai Tes Bahasa Inggris untuk jenjang D3-S2 yang dilaksanakan pada 16-20 Juli 2023.

Sedangkan untuk jenjang SMA/Sederajat akan melaksanakan tahap 2 dengan tes Akhlak.

Dihimpun dari TribunKaltim.com, inilah contoh soal tes bahasa Inggirs tahap 2 Rekrutmen BUMN 2023 ini berdasarkan tahun sebelumnya.

Selain itu, ada juga materi tes bahasa Inggris tahun sebelumnya yakni Structure and written, Error recognition, dan Reading comprehension.

Contoh Soal Tes Bahasa Inggris Rekrutmen BUMN 2023

1. When lava reaches the surface, its temperature can be ten times ... boiling water

A. The temperature

B. That of

C. It is

D. More

Jawaban: B