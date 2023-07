Ulang Tahun Pernikahan Ferdy Sambo dan Putri, Trisha Eungelica Kirim Surat: Tahun Ini LDR

TRIBUNNEWS.com - Terdakwa kasus pembunuhan berencana sekaligus eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, sedang berulang tahun pernikahan yang ke-23 dengan Putri Candrawathi.

Putri sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica, mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk orang tuanya lewat unggahan di Instagram, Jumat (7/7/2023).

Sebagai informasi, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menikah pada 7 Juli 2000.

Lewat unggahannya, Trisha mengunggah video kolase foto Ferdy Sambo dan Putri bersama anak-anak mereka, termasuk dengan Baby Arka.

Tak hanya itu, Trisha juga menyatakan perasaan sayangnya pada Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, meski saat ini mereka harus berjauhan.

"230707 - Happy anniversary Mams n Paps, walaupun tahun ini konsepnya lDR, but I wish tons of blessing, love, and happiness in your marriage (aku berharap pernikahan kalian diberikan banyak berkah, cinta, dan kebahagiaan)," tulis Trisha, dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Profil Trisha Eungelica Anak Ferdy Sambo, Baru Saja Ulang Tahun ke-22, Penggemar BTS

Meniru kebiasaan ayah dan ibunya, Trisha Eungelica juga mengirim surat kepada orang tuanya di hari spesial ini.

Surat itu dibungkus amplop putih dengan inisial nama ayah dan ibunya masing-masing.

"Sisanya ada di surat ya. Love you all so much, mwah," imbuh Trisha.

Sebelumnya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi berkirim surat saat Baby Arka dan Trisha berulang tahun.

Surat-surat itu juga diunggah Trisha di akun Instagram-nya.

Isi Surat pada Trisha

Beberapa waktu lalu, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi menulis surat untuk Trisha Eungelica yang berulang tahun ke-22.

Surat tersebut sama-sama ditulis dan dikirim pada 1 Juni 2023, tepat di hari ulang tahun Trisha.