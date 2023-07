50 Ucapan Hari Anak Nasional 2023 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dibagikan di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 50 ucapan selamat Hari Anak Nasional 2023 dalam Bahasa Inggris.

Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli, yang tahun ini jatuh pada Minggu (23/7/2023), hari ini.

Peringatan Hari Anak Nasional 2023 merupakan bentuk perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Perayaan Hari Anak Nasional 2023 secara resmi ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 44/1984, yaitu tanggal pengesahan UndangUndang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979.

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2023, membagikan ucapan dalam bahasa Inggris di media sosial dapat menjadi cara merayakannya.

Berikut ini ucapan Selamat Hari Anak Nasional 2023 dalam Bahasa Inggris, yang Tribunnews kutip dari theedadvocate.org :

50 Ucapan Selamat Hari Anak Nasional 2023 dalam Bahasa Inggris

1. Happy National Children’s Day 2023! May you become a better person than we were as you get older. On this day, best wishes to you!

2. We, as parents, want the best for you, dear kid. May you live long and prosper. Good luck on Children’s Day 2023!

3. May their grins’ sincerity and the purity of their hearts never fade. I hope every child around the globe has a wonderful children’s day 2023!

4. The flowers of paradise are children. Make our planet a fun and safe environment for our children. Cheers to kids today!

5. Happy Children’s Day 2023 to all my beloved pupils; Serving the nation’s future makes me feel grateful.

6. I’d want to send my warmest wishes to all youngsters worldwide on this beautiful day happy National Children’s Day 2023.

7. Each kid should be loved and nurtured as they develop. Make the young children’s lives joyful and healthy.