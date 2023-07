Peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2023, Ini Tema dan Ucapan Selamat Hari Anak Nasional 2023

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini tema dan kumpulan ucapan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli.

Peringatan Hari Anak Nasional 2023 jatuh pada hari ini, Minggu (23/7/2023).

Peringatan Hari Anak Nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 44/1984, yaitu tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979.

Tujuan diperingatinya Hari Anak Nasional ke-52 tahun 2023 adalah sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Logo Hari Anak Nasional 2023 (kemenpppa.go.id)

Tema Hari Anak Nasional 2023

Melansir pedoman Hari Anak Nasional 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), peringatan Hari Anak Nasional 2023 mengangkat tema "Anak Terlindungi, Indonesia Maju."

Selain mencetuskan tema utama, KemenPPA juga membagikan subtema pada peringatan Hari Anak Nasional 2023, yakni:

1. Cerdas Bermedia Sosial Menuju Generasi Emas

Mewujudkan Indonesia Layak Anak pada 2030 dan Indonesia Menuju Generasi Emas pada tahun 2045 tanpa perkawinan dan kekerasan terhadap anak.

2. Dare to Lead and Speak Up: Anak Pelopor dan Pelapor

Membangun kepedulian dan kesadaran Anak Indonesia agar berani memperjuangkan atau menyuarakan hak-haknya.

3. Pengasuhan Layak Untuk Anak Indonesia

Mewujudkan pola asuh yang layak pada tumbuh kembang anak dan untuk mengupayakan pencegahan anak-anak Indonesia menjadi korban kekerasan serta diskriminasi.

4. Wujudkan Lingkungan yang Aman untuk Anak