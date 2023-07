40 Link Twibbon Hari Mangrove Sedunia 2023, Beserta Cara Membuatnya

TRIBUNNEWS.COM - Link Twibbon Hari Mangrove Sedunia 2023 berikut ini cocok digunakan dan dibagikan di media sosial.

International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem atau Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli yang tahun ini jatuh pada hari ini, Rabu (26/7/2023).

Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2023, bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove dan memberikan solusi akan pengelolaan dan konservasi yang berkelanjutan.

Mengutip dari laman DLH Probolinggo, penetapan Hari Mangrove Sedunia pertama kali diresmikan oleh UNESCO pada tahun 2015.

Berdasarkan Konfrensi Umum UNESCO, 26 Juli dipilih untuk merayakan Hari Mangrove Sedunia setiap tahunnya.

Anda bisa menggunakan Twibbon Hari Mangrove Sedunia 2023 dalam rangka untuk ikut merayakan peringatan ini.

40 link Twibbon Hari Mangrove Sedunia 2023 ini cocok digunakan untuk menyambut peringatan tersebut.

Twibbon Hari Mangrove Sedunia 2023 berikut juga dapat dibagikan di media sosial, seperti FB, IG, WA, dan Twitter.

Kumpulan Link Twibbon Hari Mangrove Sedunia 2023

