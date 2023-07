1.579 Orang Pramuka Indonesia Ikuti Jambore Dunia di Korea Selatan

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 1.579 anggota Pramuka Indonesia akan mengikuti jambore dunia di area perkemahan SaeManGeum, Korea Selatan, 1-12 Agustus 2023.

Jumlah ini menjadi kontingen terbesar dalam sejarah keikutsertaan Pramuka Indonesia pada Jambore Dunia selama ini.

Kontingen Indonesia disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto.

Dalam kesempatan tersebut Gandi Sulistiyanto menyampaikan harapan para peserta Jambore bisa membuka wawasan dan menyiapkan anak bangsa menjadi para pimpinan di berbagai lini tidak hanya di Tanah Air, tapi di dunia internasional.

"Suatu kebanggaan bagi keluarga besar KBRI Seoul yang sedang merayakan Peringatan 50 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia Korsel di tahun 2023 untuk menyambut Pramuka Indonesia yang akan mengikuti Jambore Dunia ke-25 di SaeManGeum, Korea Selatan," kata Gandi Sulistiyanto dalam keterangannya, Minggu (30/7/2023).

Informasi dari Pemerintah Korea Selatan menyebutkan akan hadir lebih dari 43.000 orang Pramuka atau Scout dari 150 negara di area perkemahan SaeManGeum.

Berbagai aktifitas di bawah tema besar Draw Your Dream telah dipersiapkan oleh panitia Jambore Dunia dalam program yang namanya 4S dan ACT (Scouting for Life, Smart and Scientific, Safe and Secured and Sustainability and also Adventure, Culture and Tradition).

Selain itu, Kwarnas juga telah mempersiapkan berbagai acara yang tentunya perlu didukung anggota pramuka yang tergabung dalam semua seperti Pameran, Indonesia Food House, Indonesian Day, City Tour dan berbagai acara lainnya.

"Jambore Dunia merupakan kesempatan bagi adik-adik mengembangkan networking dan persahabatan dengan warga negara lain. A dream will remain a dream unless you implement it. Remember to stay humble and aim high for your success," kata Dubes RI di Seoul.

Kontingen Pramuka dipandu Duta Besar Ahmad Rusdi (Dubes RI di Bangkok 2016-2020), Wakil Ketua Kwartir Nasional/Ketua Komisi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang menjabat sebagai Ketua Kontingen dari gelombang kedua kedatangan Pramuka Indonesia pada Jambore Dunia 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Waket Kwarnas Rusdi menyampaikan pesan agar pramuka Indonesia menjaga nama baik bangsa Indonesia.

Turut hadir Michael Sou, Honorary World Scout Ambassador.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Budi Waseso, pada Jumat, 14 Juli 2023, di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Waseso melaporkan langsung kepada Kepala Negara terkait sejumlah acara yang akan digelar dan diikuti Kwarnas dalam rangka Hari Pramuka, salah satunya adalah Jambore Dunia.