Ketika Polisi Jajal Trek Baru Ujian Praktik SIM C, Ada yang Keluar Garis dan Grogi

M RIZAL JALALUDIN/Instagram @sosmedmakassar

Kolase foto Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Pardede, saat mencoba lintasan baru ujian praktik SIM C, Kamis (10/8/2023). Ia mengaku grogi karena ditonton peserta pemohon SIM C dan Kasat Lantas Polrestabes Makassar melakukan uji coba jalur baru ujian praktik SIM C tapi keluar jalur.