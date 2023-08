25 Ucapan Hari Pramuka 14 Agustus 2023 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini ucapan Hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus.

Hari Pramuka yang ke-62 akan diperingati besok, 14 Agustus 2023.

Masyarakat Indonesia dapat memperingati Hari Pramuka dengan mengikuti upacara bendera.

Selain itu, dapat juga dengan membagikan ucapan kepada anggota Pramuka atau diunggah di media sosial.

Di bawah ini, Tribunnews merangkum ucapan Hari Pramuka 14 Agustus dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dikutip dari The Best Message dan The Wordy Boy.

1. Scouts teach us that even one single person has the power to bring in the change and make a difference. Wishing a very Happy World Scouts Day to you.

Pramuka mengajarkan kita bahwa satu orang pun memiliki kekuatan untuk membawa perubahan dan membuat perbedaan. Mengucapkan Selamat Hari Pramuka Sedunia untukmu.

2. Being a scout is not easy and being a good scout demands constant dedication and efforts. Warm greetings on Scouts Day to you.

Menjadi pramuka tidaklah mudah dan menjadi pramuka yang baik menuntut dedikasi dan usaha yang terus menerus. Salam hangat di Hari Pramuka untukmu.

3. A boy who can’t wait to start scouting has higher ambitions in life than most of the adults. Wishing such ambitious juniors a very happy Scouts’ Day.

Anak laki-laki yang tidak sabar untuk memulai pramuka memiliki ambisi hidup yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang dewasa. Aku ucapkan selamat Hari Pramuka kepada junior yang ambisius ini.

4. Robert Baden-Powell teaches us to throw gratitude rather than attitude to people. Respect and celebrate the scout legend on the eve of Scouts’ Day.

Robert Baden-Powell mengajarkan kita untuk membuang rasa syukur daripada sikap terhadap orang. Hormati dan rayakan legenda pramuka pada malam Hari Pramuka.

5. A scout has a healthy attitude towards life and that’s what makes people different from everyone else. Happy Scouts Day to you.