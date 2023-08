10 Pesawat Tempur F-16 hingga Jupiter Aerobatic Team TNI AU Akan Meriahkan Demo Udara HUT Ke-78 RI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 10 pesawat tempur F-16 hingga Jupiter Aerobatic Team TNI AU beserta seluruh unsur pesawat yang terlibat dalam demo udara HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai menjalani geladi kotor hari pertama yang dipusatkan di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur sejak Minggu (13/8/2023).

Total sebanyak 30 pesawat yang terdiri dari sepuluh pesawat tempur F-16, enam pesawat KT-1B Wongbee, delapan helikopter Tri Matra TNI, lima helikopter Colibri, dan satu pesawat Boeing 737 dilibatkan dalam heladi kotor tersebut.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI R Agung Sasongkojati mengatakan 10 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon melaksanakan flypast membentuk formasi Diamond dan Bomburst.

Rangkaian demo dilanjutkan dengan delapan helikopter tri matra TNI yang terbagi dalam dua element dengan membawa dua bendera Merah-Putih berukuran besar.

Demo udara kemudian dilanjutkan dengan penampilan enam pesawat Jupiter Aerobatic Team (JAT) yang melaksanakan enam manuver udara.

Enam manuver udara tersebut yakni Half Cuban, Five Card Loop, Cross Over Brake, Jupiter Wheel, dan Screw Roll, serta manuver Love and Bomburst.

Sedangkan empat helikopter EC-120B Colibri, lanjut Agung, akan melaksanakan manuver udara Break Off dan Pegasus Cross pada phase 1.

Kemudian, kata dia, pada phase 2 Dynamic Pegasus melaksanakan manuver udara berupa Windmill, Gemufamire dan Pegasus Kiss.

"Geladi Kotor Hari Pertama telah sesuai sequence demo udara yang akan dimainkan saat Hari-H nantinya," kata Agung dalam keterangan resmi dinas Penerangan TNI AU pada Senin (14/8/2023).

"Mulai dari take off hingga landing kembali di Lanud Halim Perdanakusuma, demo udara berlangsung hingga satu setengah jam," sambung dia.

Dalam geladi kotor hari pertama hadir sejumlah pejabat.

Mereka diantaranya Pangkoopsudnas Marsdya TNI M.Toni Hardjono, Dankodiklatau Marsdya TNI Ir. Tedi Rizalihadi, Pangkoopsud I Marsda TNI Bambang Gunarto, Kas Koopsud I Marsma TNI Daan Sulfi, Asops Kas Koopsudnas Marsma TNI Ian Fuady, Kadispenau Marsma TNI R Agung Sasongkojati dan Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Adrian P.

Seluruh unsur pesawat akan kembali melaksanakan gladi kotor kedua pada hari ini Senin (14/8/2023) di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusima, Jakarta.