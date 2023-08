20 Ucapan Selamat Hari Pramuka dalam Bahasa Inggris Beserta Artinya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 20 ucapan selamat Hari Pramuka dalam bahasa Inggris dilengkapi dengan artinya.

Hari Pramuka diperingati pada 14 Agustus setiap tahunnya.

Pasalnya, gerakan Pramuka resmi hadir di Indonesia pada 14 Agustus 1961 melalui Keppres Nomor 448 Tahun 1961.

Peringatan Hari Pramuka biasanya diisi dengan sejumlah kegiatan, mulai dari perkemahan, upacara hingga jambore.

Selain itu, untuk memperingati hari tersebut juga dapat diisi dengan saling membagikan ucapan selamat Hari Pramuka ke media sosial.

Oleh sebab itu, Tribunnews.com telah merangkum 20 ucapan selamat Hari Pramuka dalam bahasa Inggris dari berbagai sumber:

Ucapan Selamat Hari Pramuka dalam Bahasa Inggris

1. A very Happy World Scouts Day to all those who make the most inspiring scouts who never shy away from their duties and responsibilities.

Artinya: Selamat Hari Pramuka Sedunia untuk semua yang menjadi pramuka paling inspiratif yang tidak pernah menghindar dari tugas dan tanggung jawabnya.

2. Extending warm wishes on the occasion of World Scouts Day to all those scouts who are disciplined, obedient and hard working. We are proud of you.

Artinya: Menyampaikan salam hangat pada kesempatan Hari Pramuka Sedunia untuk semua pramuka yang disiplin, patuh dan pekerja keras. Kami bangga padamu.

3. Scouts are the young souls with a big confidence that they have the power to achieve anything that they can dream of. Warm wishes on World Scouts Day.

Artinya: Pramuka adalah jiwa-jiwa muda dengan keyakinan besar bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mencapai apapun yang mereka impikan. Salam hangat di Hari Pramuka Sedunia.

4. Being a scout is not easy and being a good scout demands constant dedication and efforts. Warm greetings on World Scouts Day to you.