Fadli Zon: Mudah-mudahan Sejarah Berpihak pada Prabowo di 2024

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap Ketua Umum Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Mudah-mudahan sejarah berpihak pada beliau (Prabowo) dan beliau mendapatkan mandat dari rakyat persis nanti enam bulan dari sekarang, 14 Februari," kata Fadli saat diwawancarai Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Fadli Zon Library, Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Fadli mengatakan kekalahan Prabowo pada Pilpres 2009, 2014, dan 2019 tidak bisa diterima begitu saja sebagai sebuah takdir.

"Jadi saya kira setiap orang mempunyai takdirnya dan saya dari dulu merasakan itu ya. Pak Prabowo ini juga mempunyai satu misi tapi tentu jalannya juga tidak mudah dan demokrasi itu memang tidak mudah, tidak bisa take it for granted, harus ada perjuangannya," ujarnya.