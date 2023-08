TRIBUNNEWS.COM - Laksamana Muda atau Laksda TNI Kresno Buntoro adalah seorang perwira tinggi (Pati) di dalam TNI Angkatan Laut (AL).

Di TNI AL, Laksda Kresno diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Kabinkum TNI).

Jenderal bintang dua ini sudah menduduki posisi sebagai Kabinkum TNI sejak Maret 2023.

Sepanjang kariernya, Laksda Kresno Buntoro juga pernah menjabat sebagai Wakababinkum TNI.

Kresno lahir pada tanggal 26 Juni 1967.

Ia merupakan lulusan Sekolah Perwira Militer Sukarela (Sepa Milsuk) tahun 1989.

Kresno juga telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum Undip (1991), S2 Ilmu Hukum Internasional University of Nottingham, Inggris (1995), dan S3 Ilmu Laut dan Keamanan Transnasional University of Wollongong, Australia (2010).

Selain itu, ia juga sudah merampungkan sejumlah pendidikan militer di antaranya Sepamilsuk Beasiswa ABRI II (1989), Sus Idik Laut (1992), Pendidikan Hakim Militer II (1996), Susfung Banmin (1997), Susjab Otmil (1997), Dispute Settlement Course Clingendale, Netherland (1998), Diklapa II (2002), Seskoal Dikreg XLII (2004), Suslat HAM dan Humaniter (2006), Kursus Diplomasi (2010), Boundary Training Program on Maritime, Boundaries Delimitation (2011), Maritime Security Course, NPS Montery, US (2014), Sesko TNI (2016), dan Flag Officer Course Program (US Naval War College (2019).

Nama lengkapnya adalah Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D.

Karier

Karier Laksda Kresno Buntoro sudah malang melintang di dalam kemiliteran tanah air.

Berbagai jabatan strategis di institusi TNI AL sudah pernah diembannya.

Ia tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Pama Spers Mabes ABRI (1989—1990) dan Pama Diskum Mabesal (1990—1992).

Selain itu, Kresno juga sempat menduduki posisi sebagai Kasubbag Hukum Laut dan Udara, Dishidros, Dephan (1992—1999) dan Kasubbag Perencanaan Perundang-undangan) (1999—2003).