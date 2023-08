Kalau Ada Rezeki Andika Perkasa Pilih Lanjutkan Karier di Pemerintahan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa mengaku setelah pensiun dirinya ingin meneruskan kariernya di eksekutif atau pemerintahan.

Pasalnya Andika menyebut sudah terjun dan merasakan asam garam selama 40 tahun di birokrasi. Selain itu ilmu pendidikan yang ia tempuh juga masih berkaitan dengan eksekutif.

Andika diketahui menempuh pendidikan strata 1 (S1) manajemen, Universitas Terbuka. Kemudian ia juga melanjutkan pendidikan The Military College of Vermont, di Norwich University, National War College di National Defense University, dan Harvard University.

Berlanjut strata 3 (S3) The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, di The George Washington University, Amerika Serikat.

“Kalau bisa saya tetap mendalami bidang saya, bidang saya karena 40 tahun di birokrasi, kemudian ilmu pendidikan saya juga tentang eksekutif,” kata Andika ditemui di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Sehingga kata dia, ia merasa lebih optimal jika pengalaman birokrasi dan pendidikannya digunakan untuk melanjutkan karier pada bidang eksekutif atau pemerintahan.

“Jadi kalau saya punya pilihan, akan lebih optimal kalau saya tetap berkarier di eksekutif atau pemerintah. Kalau ada rezeki,” katanya.