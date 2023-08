Kualitas Udara di Jakarta Hari Ini, Kamis 24 Agustus 2023: Kota Paling Berpolusi Kedua di Dunia

Suasana Gedung dan perumahan yang tertutup oleh kabut polusi di Jakarta, Selasa (22/8/2023) - Berikut kualitas udara DKI Jakarta hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, berada di angka 160 AQI US, menunjukan kualitas udara di Jakarta hari Tidak Sehat.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kualitas udara DKI Jakarta hari ini, Kamis 24 Agustus 2023.

Indeks kulalitas udara di Jakarta menurut US Air Quality Index (AQI US) berada di angka 160 AQI US.

Dari pengamatan Tribunnews di laman IQAir pukul 08.00 WIB, angka Indeks AQI US tersebut menunjukan kualitas udara di Jakarta hari "Tidak Sehat."

Angka indeks kualitas udara di Jakarta hari ini meningkat dibandingkan kemarin yang berada di angka 158 AQI US.

Konsentrasi polutan tertinggi udara DKI Jakarta hari ini dalam PM 2.5 yakni 72 µg/m³.

Menurut konsentrasi polutan dan angka AQI US tersebut menempatkan Jakarta di ranking kedua kota yang paling berpolusi di dunia hari ini setelah Dubai, UEA.

Konsentrasi tersebut 14,4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO).

Adapun cara melindungi masyarakat dari kualitas udara dan polusi buruk di Jakarta hari ini, dari laman IQAir yakni:

1. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.

2. Menutup jendela dan menghindari udara luar yang kotor

3. Menyalakan penyaring udara

4. Hindari aktivitas di luar ruangan (outdoor).

5. Pantau kualitas udara melalui laman IQAir atau Aplikasi AirVisual.

Cara Cek Indeks Polusi dan Kualitas udara di Website IQAir