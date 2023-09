Ganjar Pranowo Bicara Pentingnya Kolaborasi dalam Industri Kreatif

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menjadi narasumber dalam acara IdeaFest 2023 yang diadakan di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong edukasi, kolaborasi, investasi hingga perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai faktor kunci dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menjadi narasumber dalam acara IdeaFest 2023 yang diadakan di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta Pusat.

"Kita bicara ada tiga hal. Ada edukasi, kolaborasi dan ada yang berinvestasi," kata Ganjar, Kamis.

Terkait dengan edukasi, Ganjar menjelaskan perlunya untuk sadar akan membayar royalti ketika menggunakan karya orang lain.

"Kita bisa mengedukasi diri sendiri, dan kalau kita bayar royalti, maka sampai kapan pun dia (pelaku industri krearif) akan berkreasi. Dan mungkin dia akan cuti, dia akan diam dan dia akan bisa menghasikan," ujar Ganjar.

Baca juga: Cak Imin Jadi Cawapres Anies, Peluang Yenny Wahid Jadi Pendamping Prabowo atau Ganjar Makin Besar?

Dengan topik 'Toward the Future: Indonesia as Epicenter of Intellectual Property and Creative Economy', Ganjar mengajak para peserta acara untuk merenungkan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam ranah ekonomi kreatif dan kekayaan intelektual.

Dia ingin melihat generasi muda Indonesia mampu mengembangkan bakat mereka secara optimal, sambil melindungi karya-karya mereka secara adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Ganjar berharap bahwa Indonesia akan menjadi pusat perhatian dalam hal ekonomi kreatif dan kekayaan intelektual.

Selain itu, Ganjar juga mengungkapkan pernah berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam suatu momentum terkait dengan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Baca juga: PDIP Tetap Goda Cak Imin Dukung Ganjar Capres Seusai Muncul Duetnya dengan Anies Baswedan

Menurut Ganjar, Jokowi sangat memahami permasalahan dan industri kreatif di Indonesia. Ganjar pun berdiskusi dengan Jokowi terkait hal tersebut.

"Kita ngobrol sama Pak Jokowi. Pak tau enggak industri kreatif perkembanganya. Sangat tau Pak Jokowi," kata Ganjar.

Ganjar pun dalam momentum itu menyampaikan sejumlah aspirasi terkait ekonomi kreatif, seperti menghargai karya para seniman, memberikan kemudahan perizinan karena izinnya sulit dan lain sebagainya.

Menurut dia, Jokowi telah memberikan solusi atas hal tersebut. Hal itu, kata Ganjar, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung industri kreatif agar terus maju dan sejahtera.

"Ternyata beliau paham sekali," jelas Ganjar.