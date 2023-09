Tim Mahasiswa UI Torehkan Prestasi di Kompetisi Desain Mobil Formula di Ceko

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berhasil meraih beberapa prestasi di ajang kompetisi desain mobil formula tingkat internasional ‘Formula Student Czech Republic 2023’ di Republik Ceko, pada Agustus 2023 kemarin.

Formula Student Czech Republic 2023 merupakan gelaran ke-10 dari kompetisi Formula Student Czech Republic yang diadakan di Republik Ceko.

Kompetisi ini berlangsung di sirkuit internasional Autodrom Most. Kompetisi ini diikuti oleh 60 tim dari seluruh penjuru dunia.

Tim UI yang terdiri dari 18 mahasiswa Fakultas Teknik UI menurunkan Mobil Formula UIRT01 dan berhasil meraih prestasi di beberapa kategori pada kompetisi ini, diantaranya 7th place in Business Plan, 10th place in Cost and Manufacturing, 14th place in Engineering Design, dan 13th Overall.

Kompetisi ini menantang peserta untuk mendesain mobil formula tingkat internasional, menguji kemampuan dalam perancangan, pengembangan, dan manufaktur mobil formula.

Tak hanya itu, kompetisi ini juga melibatkan aspek-aspek bisnis seperti penelitian, desain, manufaktur, pengujian, pengembangan, pemasaran, manajemen, dan pengumpulan dana.

Dekan FTUI, Prof Heri Hermansyah mengatakan prestasi dari UI Racing Team membuktikan bahwa mahasiswa Indonesia mampu bersaing dan terlibat sebagai pelaku industri olahraga balap.

“Prestasi membanggakan UI Racing Team membuktikan bahwa mahasiswa FTUI mampu bersaing dan menjadi pembalap, engineer, serta pelaku industri olahraga balap yang membanggakan bagi Indonesia,” kata Heri dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

Prestasi dari UI Racing Team tersebut juga tak lepas dari riset teknologi yang mereka lakukan untuk merancang Mobil Formula UIRT01. Queena, salah satu anggota tim, menjelaskan bahwa mobil yang mereka rakit menyesuaikan dengan tuntutan lintasan dan ditenagai mesin Kawasaki ER6N 650 cc.

Mobil ini kata dia, dirancang hanya dalam kurun waktu 2 tahun, tapi mampu bersaing dengan mobil balap yang telah ada.

“Mobil Formula UIRT01 yang kami rancang dan bangun ini mengusung konsep mobil balap open wheel, dengan konstruksi sasis tubular yang ringan, sistem suspensi dan steering yang sesuai dengan tuntutan lintasan, bodi aerodinamis, serta engine Kawasaki ER6N 650 cc yang kami tuning untuk kinerja maksimal,” jelas dia.

“Yang menarik, meskipun mobil ini dirancang hanya dalam waktu dua tahun terakhir, kami berhasil bersaing dengan mobil-mobil yang telah ada sejak lama,” kata Queena.