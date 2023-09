Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, 17 Hari Libur dan 10 Cuti Bersama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024.

Pemerintah telah resmi menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 pada Selasa (12/9/2023).

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, terdapat 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama.

Maka jika ditotal ada 27 hari yang masuk dalam daftar hari libur dan cuti bersama.

Ketetapan tersebut disampaikan melalui Keputusan Bersama Tiga Menteri No. 855/2023, No. 3/2023, dan No. 4/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Keputusan ini telah diresmikan dan ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Daftar Hari Libur Nasional Tahun 2024

1 Januari: Tahun Baru 2024 Masehi

8 Februari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

10 Februari: Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili

11 Maret: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946

29 Maret: Wafat Isa Al Masih

31 Maret: Hari Paskah

10-11 April: Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah