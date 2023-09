Kamar Dagang AS Bilang Prabowo Berpeluang Menang di Pilpres 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Dunia usaha Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam US Chambers (Kamar Dagang dan Industri) berpendapat Prabowo Subianto sebagai yang lebih unggul dan berpeluang menang dalam kontestasi Pilpres 2024, mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

"Lawan-lawannya termasuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Ganjar berasal dari partai yang sama dengan Jokowi, tetapi Prabowo memimpin koalisi yang lebih luas, dan Jokowi (meskipun belum secara resmi memberikan dukungan, popularitasnya mencapai 79 persen) telah mengisyaratkan bahwa Prabowo adalah pilihan utamanya untuk melanjutkan kebijakannya," kata Shannon Hayden, Senior Director, Southeast Asia, U.S. Chamber of Commerce dalam pernyataan yang dipublikasikan di website US Chambers, pada 5 September 2023.

Menurutnya, Prabowo Subianto merupakan anak dari Soemitro Djojohadikoesoemo seorang yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan juga Menteri Riset dan Teknologi di pemerintahan Presiden Soeharto.

Soal isu Prabowo dijegal masuk ke AS menurut Shannon Hayden, hal itu terbantahkan karena ketika Prabowo kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dia telah melakukan kunjungan kerja ke negeri Paman Sam tersebut.

Kunjungan kerja tersebut menurutnya, membuahkan hasil kerjasama yang berdampak baik bagi kedua negara antara Indonesia dan AS.

“Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam perannya tersebut menghalangi kedatangannya ke Amerika Serikat selama bertahun-tahun, tetapi larangan tersebut telah dicabut selama ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan," kata dia.

Prabowo juga disebut berpengalaman di dunia usaha dengan Nusantara Group miliknya dan mengendalikan sekitar 27 perusahaan yang bergerak dalam berbagai sektor seperti kelapa sawit, gas alam, batu bara, perikanan, kertas, hingga pulpen.

Hayden juga mencatat beberapa poin penting dari kunjungan kerja Prabowo ke AS beberapa waktu silam.

“Indonesia sedang menginginkan modernisasi militer, dengan dukungan AS yang ditekankan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan Prabowo dengan Austin di Pentagon.” kata Hayden.

Kunjungan tersebut menurutnya merupakan kesempatan untuk mempromosikan prioritas domestik Prabowo melalui peningkatan hubungan antara AS dan Indonesia.

Menjelang Pilpres pada 14 Februari 2024, Kamar Dagang Amerika dan AmCham Indonesia (American Chamber Of Commerce in Indonesia) akan meninjau situasi dan program calon secara mendalam dalam US-Indonesia Investment Summit tahunan pada 24 Oktober 2024 di Jakarta.

"Dalam lima bulan ke depan, masih ada waktu untuk dinamika pemilihan berubah. Seorang kandidat bisa mundur dan bergabung dengan salah satu tiket calon yang tersisa sebagai wakil presiden. Skandal bisa muncul," kata dia.

"Jokowi juga bisa memberikan dukungan tiba-tiba. Tetapi saat ini, Prabowo tampaknya telah mencapai tujuannya dengan kunjungan ke AS dan kembali ke tanah air masih sebagai calon terkuat," ujarnya.

